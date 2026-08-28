Piscine : ces arbres que beaucoup plantent à côté du bassin et qui provoquent des dégâts coûteux et invisibles

Autour d’une piscine, certains arbres transforment vite le rêve de vacances en bassin bouché, glissant et envahi d’insectes. Quels arbres à éviter autour d’une piscine faut-il vraiment tenir à distance, et à combien de mètres, pour esquiver les mauvaises surprises ?

Autour d’une piscine, un bel arbre donne l’impression de vacances : ombre douce, bruissement de feuilles, écran naturel contre les voisins. Sauf que, quelques saisons plus tard, ce décor de carte postale peut se transformer en corvée d’épuisette, filtres bouchés et margelles tachées.

Feuilles dans l’eau, racines sous la terrasse, guêpes attirées par les fruits… certains végétaux cumulent tous les défauts près d’un bassin. Pour préserver vos baignades, mieux vaut connaître la liste des arbres à ne pas planter près d’une piscine avant de passer en pépinière.

Pourquoi certains arbres sont de vrais ennemis pour votre piscine

Premier problème : les déchets végétaux. Chêne, catalpa, marronnier ou acacia perdent énormément de feuilles et de fleurs. Dans un jardin, ce n’est rien ; dans un bassin, cela encrasse skimmer et pompe et impose l’épuisette quasi quotidienne, surtout en automne et par grand vent.

Les conifères comme le pin paraissent pratiques, pourtant leurs aiguilles glissent sous la bâche, se coincent partout et perturbent la filtration. À cela s’ajoutent les arbres fruitiers, qui tachent le revêtement et attirent guêpes et frelons, les pollens de bouleau ou noisetier, et les épines du rosier, de l’ajonc ou du houx qui guettent les pieds nus.

La liste rouge des arbres à éviter autour d’une piscine

Nous avons tous déjà fantasmé un grand saule pleureur au bord de l’eau ou un figuier pour goûter après la baignade. Dans la réalité, ces espèces à racines envahissantes – saule, peuplier, érable, bambou, par exemple – peuvent fissurer margelles, dallage et canalisations sur plusieurs dizaines de mètres.

À cette liste rouge s’ajoutent les grands salissants comme le chêne, le catalpa, le marronnier ou l’acacia, ainsi que les résineux et nombreux arbres très allergènes (bouleau, noisetier, frêne, aulne, peuplier). Juste derrière viennent les arbres épineux autour de la piscine – rosier, ajonc, houx, prunellier, citronnier – et le copalme d’Amérique, dont les fruits-bogues blessent vite les pieds d’enfants.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Elle aide à bannir les essences les plus salissantes ou à racines agressives avant la plantation. 💡 Le petit plus : Notez systématiquement la distance entre tronc, margelles et canalisations sur un petit croquis. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter un arbre « provisoire » à moins de 3 m du bassin en pensant l’enlever plus tard.

Quoi planter à la place, et comment limiter les dégâts

Bonne nouvelle : aménager un décor végétal reste possible autour du bassin. On privilégie des essences plus sages comme l’arbousier, le laurier-sauce, le magnolia persistant, l’olivier ou certains palmiers rustiques. En bord immédiat de piscine, de simples bacs de lavande, menthe, basilic et romarin parfument l’air tout en aidant à tenir les insectes à distance.

Reste à respecter les bonnes distances pour protéger structure et margelles. Gardez au moins 1,50 m entre la piscine et un massif, 4 à 6 m pour un arbre moyen, jusqu’à 9 m pour les plus grands sujets comme peuplier ou saule. Trois réflexes simples aident à ne pas se tromper.

Vérifier la taille adulte de l’arbre et son volume de racines.

Se renseigner sur la chute de feuilles, d’aiguilles, de fruits ou de pollen.

Placer les arbres les plus salissants sous le vent dominant, jamais côté piscine.