Herbes aromatiques : ces 2 heures à la fin de l'été qui vous évitent des plats d'hiver fades jusqu'en mars

Du balcon au congélateur, vos herbes aromatiques peuvent relever chaque soupe de janvier sans perdre leur parfum. Récolte au bon moment, gestes malins et méthodes de conservation changent tout.

Une soupe qui mijote, un gratin qui dore… et ce geste devenu réflexe : filer au balcon chercher du thym ou du basilic. En plein mois de janvier, les pots ont séché, et la recette perd aussitôt son petit twist parfumé.

La bonne nouvelle, c’est que vos jardinières d’été peuvent vous nourrir tout l’hiver, à condition de bien récolter et de stocker malin. En jouant sur le bon moment, puis sur la congélation, le séchage et quelques condiments maison, il devient très simple de conserver ses herbes aromatiques tout l’hiver.

Récolter au bon moment pour garder le maximum de parfum

La pleine récolte des herbes aromatiques se fait entre la fin du printemps et la fin de l’été. Pour l’hiver, on coupe juste avant la floraison, quand les feuilles sont gorgées d’huiles essentielles. Le matin est idéal : la rosée a séché, la chaleur n’a pas encore fait s’évaporer les arômes.

Pour ne pas affaiblir les plants, on a prélevé au maximum un tiers du feuillage à chaque passage. On a coupé des tiges entières plutôt que quelques feuilles isolées. La ciboulette, par exemple, a très bien supporté d’être coupée presque à ras plusieurs fois dans l’été, ce qui a relancé des tiges plus fines et très parfumées.

Les bons gestes avant de stocker les herbes

Nous avons tous déjà oublié un bouquet de persil humide au fond du réfrigérateur. En quelques jours il a noirci, direction compost. Juste après la coupe, on secoue les tiges pour enlever la terre, on rince rapidement dans une grande bassine d’eau fraîche avec un trait de vinaigre, puis on étale sur un torchon jusqu’à séchage complet.

Vient ensuite le tri. Les feuilles tendres (basilic, persil, coriandre, ciboulette) iront plutôt au froid ; les herbes plus coriaces (thym, romarin, sauge, laurier) se prêteront mieux au séchage en bouquets. Pour garder des herbes fraîches quelques semaines, on peut glisser le bouquet dans une boîte hermétique avec papier absorbant légèrement humide, ou le placer au réfrigérateur dans un pot d’eau couvert, voire dans un bocal retourné posé sur un verre d’eau.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné 2 h pour l’hiver 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On coupe les herbes au moment où elles sont les plus parfumées, puis on bloque le temps en retirant l’eau par séchage ou en figeant les tissus au congélateur. Les arômes restent piégés et se libèrent ensuite directement dans les plats d’hiver. 💡 Le petit plus : préparez des glaçons d’huile au basilic ou au persil, à glisser tels quels dans une poêle ou une soupe pour un parfum instantané. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : mettre des herbes encore humides dans l’huile et laisser le bocal à température ambiante, au risque de moisissures et d’un goût altéré.

Conserver ses herbes aromatiques tout l’hiver : les bonnes méthodes

Pour les feuilles tendres, la congélation a très bien fonctionné : herbes lavées et bien sèches, hachées ou entières, rangées en sachets ou en bacs à glaçons avec un peu d’eau ou d’huile. Elles ont ensuite parfumé soupes, sauces et poêlées pendant plusieurs mois.

Le thym, le romarin, la sauge ou le laurier ont séché en petits bouquets suspendus dans un endroit sec et aéré, puis ont été rangés en bocaux opaques. Une partie des récoltes a aussi fini en huiles ou sels aromatisés et en pestos, préparés avec des herbes bien sèches et conservés au frais. Avec quelques étiquettes portant nom et date, le tiroir à aromates est resté clair et gourmand jusqu’au retour du printemps.