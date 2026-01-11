Je jetais mes herbes chaque semaine : cette erreur au frigo que vous faites aussi, et le geste qui les garde 3 semaines

Voir un bouquet de persil ou de coriandre se transformer en boule molle au fond du frigo en quelques jours, beaucoup connaissent. On achète de belles herbes aromatiques, on les utilise une fois, puis elles finissent brunies, collées, imprésentables. On croit souvent que ces plantes sont fragiles par nature. En réalité, c’est surtout notre façon de les stocker qui les condamne si vite.

Résultat : on jette chaque semaine du persil, du basilic ou de la coriandre, avec l’impression désagréable de gaspiller son argent et ses envies de cuisine maison. Pourtant, un simple changement dans le réfrigérateur suffit à garder un bouquet frais jusqu’à trois semaines. Une erreur de frigo à corriger, et tout l’équilibre des repas change.

Pourquoi vos herbes fraîches fanent si vite au réfrigérateur

Le scénario classique est simple : les bottes restent dans leur sachet plastique fermé, les barquettes sont posées telles quelles, ou les tiges sont abandonnées nues dans le bac à légumes. L’air froid et sec du frigo provoque une vraie déshydratation. Les feuilles perdent leur eau, se flétrissent, puis deviennent cette masse molle qui colle aux doigts.

Autre écueil fréquent : trop d’humidité enfermée. Quand on range des herbes encore dégoulinantes dans un sachet hermétique, on crée un milieu idéal pour les bactéries et les moisissures. Température, oxygène, lumière, tout joue contre ces plantes délicates une fois coupées. Pour conserver ses herbes fraîches, il faut donc leur offrir un microclimat stable, ni trop sec ni détrempé.

L’astuce du bocal en verre pour conserver ses herbes fraîches

La solution tient dans un simple bocal en verre bien propre, muni d’un couvercle, et une serviette en papier légèrement humide. On commence par rincer persil, coriandre, basilic ou menthe sous l’eau froide, puis on les sèche soigneusement. Essoreuse à salade ou torchon, l’idée est d’obtenir des feuilles seulement humides, jamais détrempées.

Au fond du bocal, on pose la serviette humidifiée, qui va maintenir une hygrométrie douce et éviter le dessèchement. On range ensuite les tiges sans les tasser, quitte à intercaler un peu de papier absorbant entre deux couches. Le couvercle est fermé, puis le bocal glissé dans le bac à légumes du réfrigérateur. Avec cette méthode, les herbes restent fraîches pendant trois semaines, parfois davantage.

Combien de temps garder ses herbes fraîches sans les gaspiller

Les durées changent vraiment selon la méthode choisie. En bouquet dans un verre d’eau au frigo, les herbes tiennent autour d’une semaine. Enveloppées dans du papier absorbant légèrement humide et glissées dans un sachet ou une boîte, elles se gardent plutôt cinq à sept jours. Certains utilisent aussi un bocal rempli d’eau, couvert d’un sac plastique perforé, qui offre deux à trois semaines de fraîcheur.

Le bocal tapissé de serviette combine les avantages d’un microclimat humide et d’une protection contre l’air froid, sans eau stagnante ni plastique supplémentaire. Il convient surtout aux herbes à tiges tendres comme le persil, la coriandre, le basilic ou la menthe. Si malgré tout il en reste, la congélation en glaçons ou en sachets permet de les garder environ six mois, quand le séchage des herbes plus robustes, comme le thym ou le romarin, prolonge leurs arômes jusqu’à un an.