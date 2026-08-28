Ces petites boules sous vos haricots valent de l’or pour le potager : l’erreur à ne plus faire en fin de saison

Fin d’été, beaucoup de jardiniers arrachent leurs pieds de haricots sans imaginer ce qui se joue sous la surface. Ces petites boules sur les racines valent pourtant un précieux engrais naturel.

Fin d’été, vos rangs de haricots n’ont plus fière allure : tiges sèches, feuilles tachées, dernières gousses dures. On a envie de tout arracher pour nettoyer le potager. Ce geste simple fait pourtant disparaître un précieux allié, caché juste sous la surface.

Car les racines, elles, sont encore en plein travail. En les déterrant, on découvre souvent de minuscules boules accrochées comme un chapelet. Elles inquiètent parfois, mais ce ne sont ni parasites ni maladie : ce sont de petits réservoirs d’engrais naturel.

Ces petites boules sur les racines : un laboratoire d’azote

En soulevant un pied de haricot commun, Phaseolus vulgaris, on voit ses racines de haricots garnies de petites perles beige rosé. Ces excroissances portent un nom : les nodosités. À l’intérieur vivent des bactéries, les rhizobiums, qui se sont liées d’amitié avec la plante.

Leur rôle ? Transformer l’azote de l’air, inutilisable tel quel, en nourriture pour le haricot. Comme toutes les légumineuses, il peut ainsi couvrir une bonne partie de ses besoins sans engrais. Si l’on arrache tout, cette richesse repart au compost au lieu d’en profiter sur place.

Laisser les racines des haricots en terre, un engrais gratuit et discret

En laissant les racines en terre, on garde ce petit trésor sous les pieds. Les nodosités se décomposent lentement et libèrent de l’azote dans la couche cultivée. À l’échelle d’une planche de quelques mètres, cela équivaut à plusieurs apports d’engrais économisés pour les légumes suivants.

Autre bonus, la structure du sol. En pourrissant, les racines tracent de fines galeries où l’eau, l’air, les vers de terre et les microbes circulent mieux. Le sol reste plus souple, moins tassé, donc plus facile à travailler. On ne devrait arracher que les pieds vraiment malades ou très attaqués.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’engrais Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les nodosités abritent des rhizobiums qui fixent l’azote de l’air. En laissant les racines en terre, cet azote est restitué lentement au sol, tout en améliorant sa structure. 💡 Le petit plus : Planter ensuite salades, choux ou poireaux permet de profiter directement de ce stock d’azote gratuit. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tout arracher ou bêcher profondément la planche : vous brisez les racines, perdez l’azote et fatiguez le sol pour rien.

Le bon geste à adopter en fin de récolte

Quand les haricots ont donné leurs dernières gousses, sortez le sécateur plutôt que la bêche. Saisissez chaque tige sans tirer et coupez au ras du sol, pour laisser tout le système racinaire en place. Les parties aériennes saines iront au compost ou serviront de paillage.

Ensuite, contentez-vous de griffer les premiers centimètres de terre et, si besoin, d’ajouter un peu de compost en surface. Pour profiter de ce coup de pouce naturel, vous pouvez installer sur la planche :

des salades d’automne et de printemps ;

des choux, brocolis et poireaux gourmands ;

des épinards, radis ou navets précoces.

Même réflexe avec les autres légumineuses du potager – pois, fèves, pois chiches, lentilles, soja, trèfle, vesce, luzerne – dont les racines, elles aussi, continuent de nourrir le sol longtemps après la récolte.