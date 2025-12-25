Vous les jetez après Noël, mais ces cartons valent de l'or au jardin et vous évitent une grosse dépense

Entre les jouets des enfants, les colis de dernière minute et les appareils high-tech, les fêtes laissent souvent derrière elles une montagne de cartons de Noël. En France, le volume de déchets collectés pendant cette période grimpe d’environ 20 % par rapport au reste de l’année, et ces emballages finissent bien souvent au tri sans autre réflexion.

Pourtant, ces cartons sont faits de fibres végétales biodégradables et peuvent devenir une ressource précieuse pour le jardin et le potager. Paillage, "lasagnes" de culture, compost, semis ou protection contre le froid : leurs usages sont multiples. Tout commence par un bon tri, juste après le déballage des cadeaux.

Cartons de Noël : lesquels garder pour le jardin ?

Pour le sol, les plus intéressants sont les cartons ondulés bruns, peu ou pas imprimés, sans plastification. Même chose pour les papiers et boîtes en kraft, qui se compostent très bien. Avant de les utiliser, il faut retirer rubans adhésifs, étiquettes plastiques, agrafes ou morceaux de film, qui eux ne se dégradent pas.

Les cartons très colorés, vernis, métallisés ou couverts de paillettes ne conviennent pas. Mieux vaut aussi éviter les boîtes grasses issues de la nourriture. En gardant uniquement des cartons bruns propres, vous limitez les résidus indésirables dans la terre tout en offrant au sol une matière organique facile à décomposer.

Au potager, le carton devient paillage, barrière et engrais

Posé au pied des arbustes ou sur une future planche de culture, le paillage en carton bloque la lumière, freine les mauvaises herbes, garde l’humidité et protège le sol du froid. Pour une installation simple après Noël :

découpez les cartons en plaques, sans scotch ni plastique ;

posez-les en les faisant se chevaucher directement sur la terre légèrement désherbée ;

humidifiez puis recouvrez de feuilles mortes, tonte sèche ou compost.

En quelques semaines à quelques mois, les cartons commencent à se décomposer et la structure du sol s’améliore. Dans le composteur, ces mêmes cartons jouent le rôle de "matière brune" riche en carbone. Mélangés aux épluchures de légumes ou aux tontes de gazon, ils équilibrent le tas, facilitent la circulation de l’air et de l’eau et aident à obtenir un humus bien structuré, à condition de ne pas en mettre en excès.

Pots de semis et protections d’hiver en carton

Les boîtes de cadeaux peuvent aussi se transformer en petits pots de semis biodégradables. Il suffit de découper des rectangles de carton, les plier en forme de godets, puis les remplir de terreau. Une fois les jeunes plants prêts, vous plantez l’ensemble directement en pleine terre : le carton se dégrade et les racines traversent sans stress.

Autre usage malin en hiver : la protection des cultures. Un carton plié autour d’un jeune arbuste ou déposé en cloche sur une touffe de salades forme un isolant naturel contre le gel. Utilisé en couronne au pied des plants, il crée aussi une barrière qui décourage certains ravageurs comme les limaces, tout en restant une solution simple, économique et recyclable au jardin.