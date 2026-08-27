Dormir plus de 10 heures : ces 8 réalités inconfortables que vous fuyez sans le savoir et à quel prix

Quand le lit devient refuge et que 10 heures de sommeil ne suffisent plus, ce n’est pas de la paresse. Ce rituel cache souvent des blessures beaucoup plus profondes.

Tu t’endors partout, tu peux passer 10, 11 heures au lit et, au réveil, tu te sens toujours vidée. Si quelqu’un te le fait remarquer, tu réponds que tu adores dormir… mais au fond, tu sais que ce n’est pas seulement de la fatigue. Beaucoup de personnes qui dorment trop utilisent le lit comme planque face à ce qui fait mal.

La plupart des adultes ont besoin d’environ 7 à 9 heures par nuit. Quand les nuits de plus de 9 ou 10 heures deviennent la norme, que tu repousses ton réveil et ta vie avec, on n’est plus sur du repos, mais sur un sommeil excessif. Des travaux sur la dépression parlent d’hypersomnie chez près d’un quart des patients. Autrement dit, dormir beaucoup peut être un signal, pas un défaut de caractère.

Dormir trop : de la récupération à la fuite de la réalité

Un week-end à rallonge après une période chargée, c’est juste ton corps qui rattrape. Le problème commence quand tu t’endors surtout pour ne plus penser, ne plus ressentir, ne plus répondre aux messages. Le cerveau comprend très vite que le sommeil coupe la douleur émotionnelle, alors il te pousse à te réfugier sous la couette dès que ça brûle un peu trop.

À force, ton rythme circadien se dérègle : tu te couches tard, tu te lèves tard, tu te sens vaseuse toute la journée, tu annules des rendez-vous parce que tu n’as “pas l’énergie”. L’isolement augmente, l’humeur baisse, tu dors encore plus. Ce cercle vicieux est fréquent dans les troubles anxieux et dépressifs, où le sommeil devient un outil de fuite de la réalité plutôt qu’un vrai soin.

Les 8 réalités inconfortables que l’on fuit souvent en dormant trop

Les psychologues qui étudient l’hypersomnie repèrent huit grands types de situations derrière ce besoin de tout mettre entre parenthèses en dormant :

des expériences émotionnellement douloureuses (rupture, humiliation, licenciement) ;

un stress chronique ou un burn-out qui épuise le corps ;

une faible estime de soi, la sensation de ne jamais être “assez bien” ;

un deuil ou une perte importante qui coupent l’envie d’avancer ;

un sentiment de solitude profonde et d’isolement social ;

une culpabilité envahissante face à quelque chose que tu regrettes ;

des douleurs ou maladies chroniques qui rendent chaque geste épuisant ;

une déception répétée envers la vie, les autres ou toi-même.

Dans tous ces cas, rester au lit permet d’éviter une conversation difficile, un dossier à affronter, un miroir, un silence trop lourd. Le problème, c’est que tu te réveilles avec le même poids… et la sensation d’avoir “gâché ta journée” en plus, ce qui renforce la honte et alimente encore l’envie de disparaître sous la couette.

Repérer un “sommeil-fuite” et savoir quand demander de l’aide

Un signe clé : tu dors longtemps, mais tu ne te sens jamais vraiment reposée, juste anesthésiée. Tu utilises le lit pour reporter des décisions, éviter des gens, échapper à ton feed de pensées noires. Tu peux aussi cumuler d’autres signaux d’alerte : prise ou perte de poids inexpliquée, douleurs, essoufflement, maux de tête fréquents. Dans ce cas, un passage chez le médecin est important pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un trouble du sommeil ou d’une maladie (thyroïde, neurologique, dépression sévère…).

Si tu dépasses régulièrement 10 heures de sommeil, que tu rates le travail ou les cours, ou que des idées très sombres apparaissent, ce n’est pas “être paresseuse”, c’est un symptôme. En parler à ton généraliste, à une psychologue ou à une psychiatre peut t’aider à remettre du jour dans tes journées : stabiliser ton heure de lever, fractionner ce qui te fait peur, traiter une éventuelle dépression ou une douleur chronique. Tu n’as pas à “t’en sortir seule” contre ton oreiller.