Liberté émotionnelle : si vous répétez souvent ces 9 phrases, vous sabotez votre paix intérieure sans le savoir

Chaque jour, des milliers de femmes répètent sans y penser des phrases qui sabotent leur liberté émotionnelle. Certaines reviennent si souvent qu’elles signalent une alerte silencieuse.

Dans une même journée, vous pouvez vous surprendre à penser « je suis nulle », « je ne vais jamais y arriver » ou « pourquoi ça tombe toujours sur moi ? ». Si ces phrases tournent en boucle, ce n’est pas juste du mauvais caractère : c’est souvent le signe que votre liberté émotionnelle et mentale est en train de se faire toute petite.

La liberté émotionnelle, ce n’est pas ne plus rien ressentir, c’est arrêter d’être l’esclave de vos émotions et de vos pensées automatiques. Or un indice très parlant se cache dans ce que vous dites tout haut ou tout bas. Neuf petites phrases, répétées presque chaque jour, trahissent souvent ce manque de liberté intérieure.

Liberté émotionnelle : ressentir sans être prisonnière de ses réactions

Les coachs et thérapeutes qui travaillent sur la liberté émotionnelle la décrivent comme la capacité à ressentir ses émotions sans en être prisonnière, à écouter le message derrière la colère, la peur ou la tristesse, puis à choisir sa réponse plutôt que réagir au quart de tour. On parle aussi de liberté mentale quand on arrête de croire tout ce que raconte notre petite voix intérieure.

Des approches comme les Techniques de Liberté Émotionnelle (EFT), mises au point dans les années 1990 par Gary Craig, s’appuient sur de légers tapotements de points d’acupuncture et sur des phrases ciblées pour apaiser stress, croyances limitantes ou souvenirs douloureux. L’association britannique PTSDUK, qui accompagne les personnes souffrant de stress post‑traumatique, décrit même l’EFT comme « de l’or thérapeutique pur ».

Ces 9 phrases qui montrent que votre liberté mentale se réduit

Notre langage courant sert souvent de haut‑parleur à nos croyances les plus profondes : « je ne peux pas gérer », « les choses ne changeront jamais », « tout est de ma faute ». Quand la liberté émotionnelle manque, les mêmes formulations reviennent en boucle. On les retrouve dans ces neuf phrases typiques :

« Je dois arrêter de me sentir comme ça »

« Pourquoi j’ai fait ça ? »

« Je suis tellement stupide »

« Je ne peux pas gérer ça »

« Je ne m’aime pas comme ça »

« C’est comme ça, on n’y peut rien »

« Je n’ai pas beaucoup d’amis »

« Pourquoi ça m’arrive toujours à moi ? »

« Je dois décider tout de suite »

Chacune pointe un verrou différent : refus de ses émotions (1), rumination sur le passé (2), auto‑dévalorisation (3 et 5), croyances limitantes (4 et 6), isolement (7), posture de victime (8), impulsivité (9). Pour la psychologue américaine Susan Albers, ce « je ne peux pas gérer ça » correspond à un « mécanisme de défense » qui coupe temporairement le ressenti… mais vous éloigne encore plus de la vraie liberté intérieure.

Passer de ces phrases automatiques à une vraie liberté émotionnelle

Le premier pas consiste à entendre ces phrases sans vous juger, puis à les transformer légèrement. Plutôt que « je dois arrêter de me sentir comme ça », vous pouvez essayer : « je me sens mal, et je peux accueillir ce que je ressens ». Les praticiens EFT proposent souvent de décrire le problème puis d’ajouter une phrase d’auto‑acceptation, ce qui ouvre déjà une brèche dans la prison intérieure.

Face au « pourquoi ça m’arrive toujours à moi ? », tenir un petit journal de gratitude aide à rééquilibrer le regard : trois choses qui se sont bien passées dans la journée, même minuscules. Quand monte « je dois décider tout de suite », vous pouvez simplement dire « laisse‑moi y penser » et respirer quelques instants. La psychiatre Judith Orloff parle de liberté émotionnelle comme d’un chemin pour se libérer des émotions envahissantes ; ce chemin commence souvent par la prochaine phrase que vous choisirez de prononcer.