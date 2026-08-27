Douche qui coule au ralenti : arrêtez de détartrer le pommeau, c’est ce petit filtre caché qu'il faut nettoyer en premier

Votre douche perd soudain en débit malgré un pommeau impeccablement détartré ? Dans le flexible et le mitigeur se cache pourtant un minuscule filtre clé du problème.

Le jet devient maigre, la douche se transforme en filet et la frustration monte. Dans beaucoup de salles de bains, le réflexe est le même : dévisser la pomme de douche, la plonger dans du vinaigre blanc toute la nuit, espérer retrouver un torrent au matin.

Ce bain de vinaigre aide parfois. Pourtant, après plusieurs tentatives, la perte de débit de la douche reste la même, au point de faire envisager l’achat d’un nouveau flexible ou l’intervention d’un plombier à 150 € la visite. La vraie cause se cache souvent à quelques centimètres du mur, dans une petite pièce que presque personne ne regarde.

Vous avez tout détartré… et pourtant la douche coule toujours au ralenti

Les buses de la pomme de douche finissent bien par s’entartrer, surtout en eau dure. Les frotter au vinaigre reste utile, mais ce geste ne concerne que la sortie visible du circuit. L’eau, chargée en calcaire, grains de sable et petits morceaux de métal arrachés aux canalisations, a déjà traversé plusieurs obstacles avant d’arriver jusque-là.

Résultat : le nettoyage du pommeau soulage parfois un peu, sans régler la cause réelle de la perte de débit. Quand le robinet est grand ouvert mais que la douche coule au ralenti, le problème vient souvent d’un étranglement situé en amont. C’est lui qui décide du volume d’eau, bien plus que la taille des trous du pommeau.

Le vrai coupable se cache dans le flexible : ce petit joint tamis que personne ne regarde

Entre le mitigeur et la pomme de douche se trouve une pièce : le joint tamis, ou joint‑filtre. C’est une rondelle en caoutchouc noir avec une grille plate, logée à l’entrée du flexible, côté mural dans la plupart des installations. Sa mission consiste à retenir sable, fragments de tartre et résidus métalliques pour protéger le flexible, la pomme et la cartouche du mitigeur, sans réduire le débit tant que la grille reste propre.

Quand ce filtre se colmate, sa surface se couvre d’une croûte blanchâtre ou grisâtre et ne laisse plus passer qu’un mince filet. Le remettre en état prend quelques minutes : fermer le robinet, dévisser le flexible à la main côté mur, sortir doucement le joint tamis avec une aiguille, le rincer à l’eau claire en le brossant, puis le laisser tremper un instant dans du vinaigre blanc dilué avant un dernier rinçage. Il suffit ensuite de le remettre en place et de revisser le flexible ; l’oublier ferait filer toutes les particules vers la pomme de douche et la cartouche thermostatique, coûteuse.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps & économies 5 min et quelques € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le débit de la douche est limité par le point le plus étroit du circuit. En nettoyant d’abord le filtre du flexible et les petits joints tamis, le goulot d’étranglement disparaît, l’eau circule à nouveau librement et les pièces sensibles du mitigeur sont préservées plus longtemps. 💡 Le petit plus : penser aussi aux petits filtres et mousseurs des robinets de lavabo ou d’évier : même principe, même geste express pour retrouver un bon débit dans toute la maison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : retirer définitivement le joint tamis pour gagner un peu de débit ou démonter le mitigeur sans fermer les vannes d’arrêt, au risque d’envoyer tout le tartre dans la cartouche et de provoquer fuites et réparations coûteuses.

Prévenir la prochaine panne : ce qui encrasse vos filtres (et ce que vous pouvez faire)

Le tartre arrive avec une eau très calcaire, des canalisations anciennes ou des travaux sur le réseau. Après une coupure d’eau, un filtre peut se boucher en quelques jours. Un nettoyage préventif du joint tamis et des filtres de mitigeur une à deux fois par an suffit souvent à éviter les pannes : environ 80 % des problèmes de mitigeur thermostatique viennent de ces pièces encrassées.