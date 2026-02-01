Hotte de cuisine bruyante et qui n’aspire plus ? Cette routine tous les 2 mois évite odeurs, gras et gros ennuis

Une raclette qui fume, un plat mijoté qui embaume, les fenêtres bien closes : l'hiver a ses petits bonheurs, mais aussi ses odeurs qui s'accrochent. Quand elles restent dans les rideaux malgré la hotte qui tourne à plein régime, beaucoup se demandent si l'appareil ne fatigue pas.

La hotte aspirante joue pourtant un rôle clé : elle chasse fumées, graisses en suspension et odeurs pour garder la cuisine respirable et limiter les dépôts sur les meubles. Si elle devient bruyante, peu efficace ou laisse un voile gras partout, ce n'est souvent qu'un signe d'entretien de hotte de cuisine oublié. Reste une question simple, mais décisive : que faut-il vraiment nettoyer, et à quel rythme.

Entretenir sa hotte : un vrai enjeu

Une hotte encrassée ne fait pas qu'afficher quelques taches sur sa façade. Les graisses bouchent les filtres métalliques, l'air peine à circuler, la fumée contourne l'appareil au lieu d'être aspirée et la condensation finit par goutter au-dessus des casseroles. Le moteur force, devient plus bruyant, consomme davantage d'électricité pour un résultat médiocre, pendant que les odeurs de cuisson stagnent dans le salon.

Dans les cuisines professionnelles, ce constat va plus loin et illustre le risque pour tous les types de hottes. "Les restaurants sont obligés de faire dégraisser leur hotte au moins une fois par an. C’est un critère pris en compte lors des contrôles sanitaires", explique un spécialiste du nettoyage des conduits cité par La Dépêche. "Lors de nos interventions, nous retrouvons très souvent des conduits avec une quantité de graisse extrêmement importante. Le risque d’incendie est alors considérable." Le même expert ajoute : "Beaucoup de restaurateurs ne sont simplement pas au courant. Et avec la conjoncture actuelle, certains se limitent à un seul passage annuel pour être en règle, voire tentent de passer entre les mailles du filet." Et il prévient encore : "Ces entretiens n’ont pas été rendus obligatoires pour rien. Les incendies récents nous attristent, car les coûts de réparation sont énormes pour les établissements."

Que nettoyer sur la hotte

Dans une cuisine, la priorité reste les filtres à graisse métalliques, visibles sous l'appareil. Un bain d'eau chaude avec du liquide vaisselle dégraissant, 30 minutes de trempage, puis brossage et rinçage suffisent. Un lavage tous les 1 à 3 mois limite déjà nettement la graisse.

Si la hotte fonctionne en recyclage, un filtre à charbon actif se charge des odeurs. Comme une éponge, il se sature : l'air ressort aussi chargé qu'à l'entrée. Pour garder une cuisine agréable, il faut remplacer ce filtre tous les 4 à 6 mois.

La routine facile

Pour le reste, la routine tient en quelques gestes à répéter à chaque lavage de filtres : essuyer l’intérieur de la hotte avec un chiffon humide bien essoré, éviter le moteur, puis dégraisser et sécher la façade en inox au chiffon microfibre.

Pour ne pas oublier : filtres métalliques tous les deux mois, filtre à charbon aux solstices d'été et d'hiver. Avec ces repères, l'entretien reste léger et la hotte prête pour la raclette.