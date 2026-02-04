Si vous avez ce sachet au frigo, ne le mangez plus : rappel massif de grignottes de poulet en France

Depuis le 2 février 2026, un rappel massif vise des grignottes de poulet vendues fin janvier dans toute la France pour risque de Listeria. Votre frigo cache‑t‑il un sachet concerné ?

Vous aviez prévu un apéro rapide avec ces petites « grignottes » de poulet déjà cuites qui attendent dans le frigo ? Depuis le début du mois de février 2026, plusieurs références très courantes font l’objet d’un rappel massif en France. Elles ont été retirées en urgence des rayons, mais nombre de sachets sont encore chez les consommateurs.

Ces bouchées ont été vendues fin janvier dans de grandes enseignes comme Intermarché, E.Leclerc, Carrefour, Auchan ou Système U, avec une date limite de consommation fixée au 14 février 2026. Autrement dit, elles peuvent toujours sembler impeccables au frais, alors qu’elles sont visées par un risque sanitaire grave. Votre sachet est peut-être concerné.

Rappel massif de grignottes de poulet : un même lot dans toute la France

Selon les avis publiés sur Rappel Conso à partir du 2 février 2026, plusieurs références de grignottes de poulet prêtes à consommer sont suspectées de contamination par la bactérie Listeria monocytogenes. Vendues du 24 au 30 janvier au rayon frais, elles portent toutes le lot 023/023 et une date limite de consommation fixée au 14 février 2026.

L’avis officiel précise que « la procédure de rappel court jusqu’au 14/02/2026 ou 02/03/2026 », indique Rappel Conso, cité par Enerzine. La bactérie en cause provoque la listériose, une infection alimentaire dont l’incubation peut durer jusqu’à huit semaines, avec fièvre, maux de tête et courbatures, et parfois des complications neurologiques graves ou, chez la femme enceinte, un avortement spontané.

Le Gaulois, Belle France, Volae… les six références de poulet rappelées

Six références sont visées : Le Gaulois, « grignottes extra intense spicy curry » et « grignottes extra saveur japanese teriyaki » vendues chez Leclerc, Carrefour, Auchan et Système U, LDC SABLE, « grignottes indiennes » chez Auchan, Belle France, « grignottes de poulet nature » dans les magasins Francap (G20, Diagonal, Coccinelle), ainsi que Volae, « grignottes de poulet rôties » et « grignottes de poulet mexicaine » chez Intermarché.

Pour vérifier votre frigo, sortez tous les sachets de poulet pour l’apéritif et contrôlez la marque, puis la date limite : si elle indique le 14/02/2026 avec le lot 023/023, mieux vaut ne pas consommer. Un code-barres, par exemple 3250393453540, peut aussi aider. Les produits sont à jeter ou à rapporter en magasin pour remboursement jusqu’au 14 février chez Intermarché, et jusqu’au 2 mars 2026 ailleurs.

Vous en avez mangé : quand s’inquiéter et qui doit consulter en priorité ?

Une particularité de la listériose est son délai d’apparition : les symptômes peuvent survenir jusqu’à huit semaines après avoir mangé le produit. Toute personne ayant consommé ces grignottes et présentant une fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête ou de courbatures, doit consulter sans tarder en signalant cette consommation à son médecin.

Les femmes enceintes, les personnes âgées ou fragiles doivent être particulièrement vigilantes, car la bactérie peut provoquer un accouchement prématuré, un avortement spontané ou des complications neurologiques sévères. Les autorités sanitaires recommandent à ces publics à risque de consulter au moindre doute, même en l’absence d’autres symptômes digestifs, dès lors qu’un produit rappelé a été consommé.