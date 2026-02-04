Rappel conso : ces pilons de poulet vendus en janvier partout en France pourraient vous exposer à une infection grave

En pleine saison des apéros, une alerte rappel conso vise des pilons de poulet vendus fin janvier dans toute la France. Êtes-vous concerné par ces sachets potentiellement contaminés ?

Vous avez acheté des pilons de poulet pour l’apéro fin janvier ? Une alerte nationale de rappel conso pilons de poulet vient d’être déclenchée pour plusieurs sachets contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes. Ces morceaux de poulet, vendus déjà cuits ou prêts à réchauffer, ont circulé dans les rayons de grandes enseignes partout en France. Ils peuvent encore se trouver dans votre réfrigérateur.

L’alerte, publiée le 2 février 2026 sur le site gouvernemental Rappel Conso, vise six références de pilons et « grignottes » de poulet. Tous les lots concernés ont été vendus entre le 24 et le 30 janvier 2026, avec une date limite de consommation fixée au 14 février 2026. L’objectif est simple : éviter que ces produits ne soient servis à table alors qu’ils présentent un risque sanitaire.

Pilons de poulet rappelés : les 6 produits à traquer dans votre frigo

Ces références se retrouvent sous plusieurs marques connues, mais aussi sous des marques de distributeur. Elles ont été proposées chez E.Leclerc, Carrefour, Auchan, Système U, Intermarché et dans le réseau Francap (G20, Diagonal, Coccinelle) :

Le Gaulois, « grignottes extra intense spicy curry » (E.Leclerc, Carrefour, Auchan, Système U)

Le Gaulois, « grignottes extra saveur japanese teriyaki » (E.Leclerc, Carrefour, Auchan, Système U)

LDC Sablé, « grignottes indiennes » (Auchan)

Belle France, « grignottes de poulet nature » (réseau Francap : G20, Diagonal, Coccinelle)

Volae, « grignottes de poulet rôties » (Intermarché)

Volae, « grignottes de poulet mexicaine » (Intermarché)

Les codes-barres, numéros de lot, dont le lot récurrent 023/023, et les marques de salubrité sont détaillés sur le site Rappel Conso. Un rapide passage par ce portail officiel permet de confirmer si votre sachet fait bien partie du rappel.

Listeria monocytogenes : risques liés à ces pilons

La bactérie Listeria monocytogenes est présente dans l’environnement et peut contaminer différents aliments, en particulier la viande crue ou insuffisamment cuite. L’infection qu’elle provoque, la listériose, démarre souvent discrètement. La période d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines après l’ingestion d’un produit contaminé. Les premiers signes rapportés sont une fièvre, parfois accompagnée de maux de tête, de courbatures ou de troubles gastro-intestinaux.

Certaines personnes restent beaucoup plus exposées aux formes graves : femmes enceintes, personnes immunodéprimées, personnes âgées. Chez elles, la listériose peut entraîner des complications neurologiques ou des atteintes maternelles ou fœtales. Toute personne ayant consommé les produits concernés et présentant fièvre, maux de tête ou courbatures est invitée à consulter rapidement un professionnel de santé en signalant cette consommation. Même sans symptôme immédiat, une vigilance prolongée s’impose durant les semaines suivant le repas.

Que faire avec ces pilons de poulet rappelés

Si vous retrouvez l’une de ces références dans votre cuisine, la consigne est claire : ne plus les consommer, ne pas les utiliser en préparation, et les écarter immédiatement. Vous pouvez les jeter ou les rapporter en magasin pour obtenir un remboursement. Une procédure a été mise en place jusqu’au 2 mars 2026 pour la plupart des produits, avec une date limite avancée au 14 février 2026 pour certains sachets Volae vendus chez Intermarché.