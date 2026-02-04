Rappel massif chez Carrefour : cette lessive peut provoquer de graves brûlures, vérifiez vite vos placards

Depuis le 3 février 2026, un lot de lessive liquide Total Fresh 4 en 1 Carrefour Expert est rappelé en France pour risque de brûlures chimiques. Êtes-vous concerné par cette alerte et que faut-il faire avec votre bidon ?

Un bidon de lessive qui peut brûler la peau au lieu de laver le linge : la situation inquiète les clients de Carrefour. Un lot de lessive liquide Total Fresh 4 en 1 fait actuellement l’objet d’un rappel dans toute la France, car le produit présente un danger pour la peau en cas de contact direct avec la lessive non diluée.

Depuis le mardi 3 février 2026, une alerte figure sur le site gouvernemental RappelConso pour cette lessive vendue dans le réseau Carrefour. Elle a été retirée des rayons, mais des bidons peuvent encore se trouver dans les placards des consommateurs. La question est simple : votre flacon est-il concerné par ce rappel ?

Rappel de la lessive Carrefour Total Fresh 4 en 1 : comment reconnaître le bidon concerné

Le rappel vise une lessive liquide pour le linge, « Total Fresh 4 en 1 », de la gamme Carrefour Expert, conditionnée en bidon de 1,98 litre et distribuée dans l’ensemble des magasins Carrefour en France. Seul le lot n° 92528150 est concerné, avec le code-barres GTIN 3560071562397, commercialisé du 24 décembre 2025 au 2 février 2026.

Produit : lessive liquide Total Fresh 4 en 1

Marque : Carrefour Expert

Contenance : 1,98 L

GTIN : 3560071562397

Lot : 92528150 (indiqué au dos du flacon, sous le bouchon)

Vente : du 24/12/2025 au 02/02/2026, France entière

Un pH trop élevé et un risque de graves brûlures de la peau

Le problème vient d’un défaut de fabrication sur ce lot précis. Selon l’avis officiel, « Suite à un problème de fabrication du lot, le pH du produit est trop élevé. Il y a alors un risque de graves brûlures de la peau en cas de contact direct avec le produit non dilué », peut-on lire sur le site Rappel Conso. Concrètement, la lessive est plus agressive pour la peau que prévu lorsqu’elle n’est pas mélangée à l’eau.

La nature du rappel est indiquée comme un rappel volontaire initié par Carrefour, sans arrêté préfectoral. Le produit reste destiné au lavage du linge, mais les autorités demandent de ne plus l’utiliser tel quel. Le risque concerne le contact direct avec la lessive pure, par exemple lors du remplissage du bac de la machine à laver à mains nues.

Que faire si vous avez acheté cette lessive Carrefour Expert ?

Les consignes sont claires : ne plus utiliser la lessive du lot 92528150 et rapporter le bidon en magasin pour obtenir un remboursement intégral. La procédure de rappel court jusqu’au 2 mai 2026. Un numéro Cristal, le 0 805 908 070 (prix d’un appel non surtaxé), est accessible du lundi au samedi de 9 h à 19 h pour répondre aux questions des clients.

Si vous repérez encore cette référence en rayon, vous pouvez la signaler en ligne sur le site signal.conso.gouv.fr, via le service SignalConso. En cas de contact accidentel avec la lessive non diluée, il est recommandé de rincer immédiatement et abondamment la zone touchée à l’eau claire et de demander un avis médical si des rougeurs ou des douleurs apparaissent.