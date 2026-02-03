Rappel massif en France : ces grignottes de poulet pour l’apéro, en rayon partout, risquent la listériose

Depuis le 2 février, un rappel massif vise des grignottes de poulet vendues fin janvier dans les grandes enseignes françaises. Êtes-vous concerné par ce risque de listériose ?

Alerte dans les rayons traiteur : des grignottes et pilons de poulet très prisés pour l’apéritif font l’objet d’un rappel massif en France. Ces morceaux prêts à réchauffer, vendus sous plusieurs marques en grande surface, sont suspectés d’être contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes.

Depuis le 2 février 2026, la plateforme officielle RappelConso signale six références de grignottes de poulet vendues entre le 24 et le 30 janvier dans tout l’Hexagone. Tous ces sachets portent le lot 023/023 avec une date limite de consommation au 14 février 2026, pour un risque de listériose.

Rappel des grignottes de poulet : marques et lots concernés

Les références rappelées couvrent plusieurs recettes et circuits de distribution, ce qui complique le tri. Sont concernés des produits Le Gaulois, Belle France et Volae, vendus chez E.Leclerc, Carrefour, Auchan, Système U, mais aussi dans le réseau Francap comme G20, Diagonal ou Coccinelle :

Le Gaulois : « grignottes extra intense spicy curry ».

: « grignottes extra intense spicy curry ». Le Gaulois : « grignottes extra saveur japanese teriyaki ».

« Grignottes indiennes » commercialisées par LDC Sablé chez Auchan.

Belle France : « grignottes de poulet nature » distribuées via Francap.

: « grignottes de poulet nature » distribuées via Francap. Volae : « grignottes de poulet rôties » vendues chez Intermarché.

: « grignottes de poulet rôties » vendues chez Intermarché. Volae : « grignottes de poulet mexicaine » chez Intermarché.

Tous ces produits partagent le lot 023/023 et une DLC identique au 14 février 2026, pour des ventes comprises entre le 24 et le 30 janvier. Les codes GTIN, comme 3266980025724 ou 3250391341924, figurent près du code-barres et peuvent être vérifiés sur le site RappelConso.

Listériose : symptômes après ces grignottes de poulet

La bactérie Listeria monocytogenes se trouve souvent dans l’environnement et contamine des viandes crues ou prêtes à consommer. La maladie qu’elle provoque, la listériose, reste parfois discrète. Elle se traduit en général par de la fièvre, des maux de tête, des courbatures et parfois des troubles digestifs.

La période d’incubation peut atteindre huit semaines, ce qui rend le lien avec un repas ancien difficile à faire. Les plus fragiles sont les femmes enceintes, les personnes âgées et les patients immunodéprimés. Chez eux, des complications neurologiques ou des atteintes maternelles et fœtales sont possibles, même si aucun cas lié à ce rappel n’a été signalé.

Que faire si vos grignottes de poulet sont rappelées ?

Les autorités demandent de ne surtout pas consommer ces produits : les sachets doivent être jetés ou rapportés en magasin pour remboursement, même sans ticket de caisse. Pour les références Volae vendues chez Intermarché, la procédure se termine le 14 février 2026, tandis que les autres enseignes rembourseront jusqu’au 2 mars 2026. « la procédure de rappel court jusqu’au 14/02/2026 ou 02/03/2026 », précise Rappel Conso, cité par Enerzine.

Chez vous, la vérification passe par quelques éléments sur l’emballage : la marque, l’intitulé de la recette, la DLC au 14 février 2026 et le lot 023/023, indiqués près du code-barres. En cas de fièvre, maux de tête ou courbatures dans les huit semaines après consommation d’un de ces produits, les autorités recommandent de consulter rapidement un médecin en signalant cette exposition.