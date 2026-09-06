Ce gâteau turc au chocolat a fait taire tout l’open space : ce secret le rend plus fondant qu’un fondant

À la pause-café, un gâteau turc au chocolat aux trois couches a mis tout un bureau en silence. Comment ce simple gâteau qui pleure réussit-il à rester aussi fondant, net et pratique à transporter ?

À la pause-café, l’odeur de cacao a envahi l’open space. Sur le plateau, un gâteau turc au chocolat aux trois couches nettes ; biscuit sombre, crème vanillée, nappage luisant.

Apporté au bureau, ce gâteau qui pleure a fait taire les conversations. La phrase a fusé : « on veut la recette ». Derrière ce nom rigolo se cache l’islak kek, gâteau turc mouillé au chocolat imbibé de lait.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour le biscuit au cacao moelleux : 3 œufs, 150 g sucre, 1 sachet sucre vanillé, 120 ml lait, 100 ml huile neutre, 180 g farine, 35 g cacao en poudre non sucré, 1 sachet levure chimique

✅ Pour l’imbibage : 250 ml lait entier

✅ Pour la crème fouettée mascarpone : 250 ml crème liquide entière bien froide, 100 g mascarpone, 30 g sucre glace

✅ Pour la sauce chocolat brillante : 150 g chocolat noir pâtissier, 150 ml crème liquide entière, 30 ml lait

Pourquoi ce gâteau turc au chocolat fait plus d’effet qu’un fondant classique

Ce gâteau turc au chocolat mise sur trois textures. Le biscuit au cacao moelleux, peu gras, absorbe le lait entier tiède. La crème fouettée mascarpone bien froide apporte de la tenue, et la sauce chocolat brillante, faite avec une crème liquide entière 30 % MG, reste souple même au froid.

Étapes clé en 4 temps (spécial “je le prépare la veille pour le bureau”)

On prépare ce gâteau turc au chocolat la veille. On cuit le biscuit dans un moule de 20 à 22 cm à 180 °C, puis on monte la crème, réalise la sauce, imbibe et assemble avant un long repos au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter œufs, sucres, ajouter lait et huile, puis farine, cacao, levure ; cuire 25 min. Technique : Monter bien froids crème liquide entière, mascarpone et sucre glace jusqu’à crème ferme ; réserver. Cuisson : Chauffer doucement crème et lait, ajouter le chocolat noir, mélanger jusqu’à sauce lisse. Finition : Couper le biscuit en deux, imbiber le premier disque avec la moitié du lait, étaler la crème, refermer, réimbiber, napper de sauce tiède, laisser au froid 2 h minimum.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Le biscuit au cacao, peu gras et aéré, agit comme une éponge. Versé sur le gâteau encore tiède, le lait pénètre jusqu’au cœur : on obtient un gâteau plus fondant qu’un fondant, sans effet compact. ✨ Le twist gourmand : Pour une version « bureau chic », parfumer le lait d’imbibage avec un peu de café soluble et ajouter noisettes torréfiées et fleur de sel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas surcuire le biscuit : dès que la lame ressort avec quelques miettes humides, on sort le moule, sinon il n’absorbera plus le lait.

Astuces de chef, variantes et format “bureau-friendly”

Pour un format « bureau-friendly », on laisse le gâteau bien froid et on le coupe au couteau long passé sous l’eau chaude. Au réfrigérateur, ce gâteau turc au chocolat se garde deux jours.