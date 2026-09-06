Herbes fraîches qui pourrissent en 2 jours : ces 5 gestes de chef les gardent tout l’été, mais personne ne les fait

Chaque été, mes bouquets de persil et de coriandre finissaient flétris au fond du frigo. Jusqu’au jour où cinq astuces de chef ont changé ma façon de conserver les herbes fraîches.

L’odeur fraîche du persil, la menthe qui croque sous le couteau… et, deux jours plus tard, ce même bouquet tout raplapla, noyé au fond du bac à légumes. On connaît tous cette vision un peu honteuse, quand les herbes aromatiques finissent au compost plutôt que dans l’assiette. Quel véritable gaspillage alimentaire en plein été, alors que les salades et les grillades réclament cette touche verte.

Un jour, on a décidé d’arrêter de jeter et de vraiment conserver les herbes fraîches. En s’inspirant de gestes de chefs et d’astuces pour conserver les herbes aromatiques, on a mis en place cinq réflexes très simples : un tri express au retour du marché, une boîte humide, un verre ou un bocal d’eau, la congélation et le séchage. Résultat : les bouquets ont tenu tout l’été. Voici comment ces cinq astuces peuvent, elles aussi, sauver vos herbes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 bouquets d’herbes aromatiques fraîches (persil, coriandre, menthe, basilic, ciboulette)

✅ 100 ml d’huile d’olive, 50 g de beurre doux, 1 c. à café de vinaigre blanc

✅ 1 L d’eau froide, 3 grandes feuilles d’essuie-tout, 1 torchon propre

✅ Boîtes hermétiques, verres, grand bocal en verre, sachets de congélation, bac à glaçons

Astuce n°1 : Le réflexe anti-gaspi dès le retour du marché

Tout se joue dans les dix premières minutes. Dès l’arrivée en cuisine, on enlève l’élastique qui écrase les tiges, on retire sans pitié les feuilles jaunes, molles ou noircies : elles accélèrent la dégradation du bouquet. On rince ensuite rapidement sous un filet d’eau froide, sans jamais laisser tremper les herbes aromatiques fraîches.

Égoutter puis tamponner dans un torchon ou sur de l’essuie-tout est la clé : les feuilles doivent rester humides, mais jamais dégoulinantes. On sépare les herbes fragiles (basilic, coriandre, aneth) des plus robustes (persil, menthe, ciboulette, thym, romarin, laurier) ; elles ne supportent pas la même durée au froid ni les mêmes méthodes de conservation. Pour le basilic, on évite déjà de l’envoyer au frigo ; son tour arrive plus loin.

Astuce n°2 : La boîte humide qui garde le persil frais 7 à 10 jours

La technique de la boîte humide est redoutable pour garder persil, coriandre ou menthe bien verts pendant 7 à 10 jours. On enveloppe chaque bouquet dans une grande feuille d’essuie-tout légèrement humidifiée, quelques gouttes d’eau seulement, puis on glisse le tout dans une boîte hermétique. Direction le réfrigérateur, entre 3 et 5 °C, dans une zone ni glacée ni surchargée. Le papier crée un micro-climat frais sans excès d’eau, qui freine l’oxydation et garde les tiges croquantes. Si on se demande comment garder le persil frais longtemps, c’est la méthode la plus fiable au quotidien.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : À la maison, trier les bouquets, rincer rapidement à l’eau froide, puis tamponner soigneusement. Technique : Envelopper les herbes dans l’essuie-tout humide, les placer en boîte ou debout dans un verre d’eau. Cuisson : Utiliser directement les herbes fraîches ou les cubes d’huile parfumée pour démarrer poêlées, sauces ou soupes. Finition : Ajouter les feuilles tendres en touche finale, garder tiges et restes pour congélation, séchage ou bouillons parfumés.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 10–15 min 🔍 Le secret de l’expert Toutes ces astuces jouent sur un trio simple : un peu d’eau, peu d’air et un froid maîtrisé. L’humidité légère et l’environnement fermé ralentissent le dessèchement et les micro-organismes, tandis que le froid doux ou la congélation à -18 °C figent les arômes sans préserver la texture croquante. ✨ Le twist gourmand : Réserver menthe, persil ou estragon hachés pour en faire des glaçons d’herbes à l’huile ; un cube sur un steak, des légumes rôtis ou des pâtes change immédiatement le relief du plat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser tremper les herbes dans un grand bol d’eau ou les enfermer encore mouillées dans un sac plastique au fond du frigo ; condensation, feuilles noircies et odeur de moisi garanties, surtout pour le basilic.

Astuce n°3 : Le bouquet dans l’eau (et le fameux bocal qui tient 1 mois)

Pour les tiges longues de persil, de coriandre ou de menthe, on traite le bouquet comme des fleurs. On recoupe 0,5 à 1 cm de tige, on place les herbes dans un verre ou un bocal avec environ 100 ml d’eau froide, puis on couvre les feuilles d’un sac ou d’un couvercle posé sans serrer. En haut du réfrigérateur, à 3–5 °C, en changeant l’eau dès qu’elle trouble, les herbes tiennent une bonne semaine ; en bocal fermé, certaines restent fraîches jusqu’à un mois. Le basilic, lui, préfère rester sur le plan de travail, dans l’eau, à 18–22 °C : c’est la meilleure conservation du basilic sans frigo.

Quand on voit que le bouquet ne sera pas terminé, direction le congélateur. On sèche parfaitement les feuilles, on les cisèle puis on les répartit à plat dans des sachets de congélation en chassant l’air avant de les glisser à -18 °C. Cette façon de congeler les herbes aromatiques garde le parfum du persil, de la ciboulette ou de la coriandre jusqu’à six mois, parfaite pour relever une soupe, un wok de légumes ou une sauce maison.

Les herbes à tiges dures, comme le thym, le romarin et le laurier, aiment plutôt sécher. On noue de petits bouquets que l’on suspend tête en bas, dans un endroit sec, sombre et ventilé, une à deux semaines, avant d’effriter les feuilles dans un bocal en verre pour plusieurs mois. Les fins de bouquets peuvent aussi être mixées avec de l’huile d’olive pour une base prête à l’emploi, pendant que les tiges nues parfument bouillons et eaux de cuisson : une organisation qui frôle le zéro déchet en cuisine et évite de perdre la moindre feuille parfumée.