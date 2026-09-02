Limaces au potager : ce qui se cache sous la terre en septembre et que vous devez éliminer avant les pluies d’automne
Chaque soir de septembre, les jardiniers traquent les limaces visibles au potager, sans imaginer ce qui s’accumule sous leurs pieds. Et si l’invasion du printemps se jouait maintenant, dans la terre humide avant les pluies d’automne ?
Lampe, seau, promenade entre les rangs : chaque soir de septembre, la scène se répète au potager. On ramasse des dizaines de limaces sur les salades, rassuré de voir le seau se remplir. Pourtant, après une nuit douce et humide, les feuilles ressortent criblées de trous.
Le vrai drame se joue ailleurs, sous vos bottes. En ce début d’automne, chaque limace prépare des paquets d’œufs de limaces sous les pierres, les planches ou dans la terre meuble. Ce stock invisible décidera de l’invasion au printemps prochain, bien plus que ce que vous ramassez le soir.
Sous la terre, des centaines de bébés prêts pour les pluies d’automne
Les limaces, hermaphrodites, s’accouplent puis chacune pond entre 100 et 500 œufs, par paquets de 10 à 50, dans la terre ou sous un pot. Ces œufs translucides résistent au froid jusqu’à environ -11 °C : l’hiver ne les détruit pas. Ils éclosent en 2 à 4 semaines selon le temps, parfois dès l’automne ou avec les premières pluies d’automne. La LPO rappelle que l’activité maximale se situe vers 15 à 20 °C et cite Hervé Coves : « Si les limaces prolifèrent, c’est que votre sol a des problèmes de digestion ».
Septembre : casser le cycle plutôt que courir derrière les adultes
Nous avons tous déjà fait cette tournée à la lampe, persuadés que plus le seau est plein, plus on va se débarrasser des limaces au potager. Pourtant, en septembre, le geste clé consiste à ouvrir leurs cachettes : soulever planches humides, pots renversés, pierres, tas de feuilles, paillis. On y trouve des grappes de petites billes gélatineuses, serrées : les pontes. On les écrase ou on les laisse sécher au soleil, puis on griffe très légèrement les premiers centimètres de terre pour mettre œufs et bébés limaces à nu.
Des défenses qui résistent aux averses et un jardin allié
Une fois ce nettoyage fait, on protège les cultures les plus sensibles. Autour des pots et carrés surélevés, un ruban de cuivre forme une barrière continue ; au jardin, un anneau de graviers, de coquilles broyées ou de pouzzolane gêne la progression des limaces. La cendre ou le marc disparaissent à la première averse, tout comme les pièges à bière qui noient les auxiliaires. En cas de forte pression, on préfère le phosphate ferrique au métaldéhyde, et l’on attire le hérisson d’Europe, les crapauds ou les oiseaux avec haies, tas de bois et aucun poison.
Sources
En bref
- En septembre au potager, les limaces dévorent salades et semis tandis que des œufs discrets sous la terre préparent la prochaine vague de dégâts. 🐌
- Une stratégie d’automne pour se débarrasser des limaces au potager combine ouverture des cachettes, griffage du sol et protections ciblées autour des cultures sensibles. 🧤
- Prédateurs naturels, nématodes, phosphate ferrique et quelques erreurs à éviter en font une méthode durable qui change la donne avant les grandes pluies. 🌧️
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