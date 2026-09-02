Résine drainante sur vieille dalle : cette erreur pour supprimer une flaque ruine la terrasse en 3 hivers

En coulant une résine drainante sur sa vieille dalle en plein été, il pensait avoir enterré la flaque pour de bon. Trois hivers plus tard, une eau invisible transforme sa terrasse en piège, jusqu’à remettre en cause tout le chantier.

Chaque été, la même flaque s’étalait au milieu de sa terrasse en béton. Grise, fissurée, elle retenait l’eau des orages pendant des jours. Quand il a découvert la résine drainante, la promesse semblait idéale : une fine couche coulée directement sur l’ancienne dalle, sans marteau-piqueur ni camion-benne, pour transformer ce coin morne en terrasse de magazine.

Posée en plein été sur un support sec, sa moquette de pierre a tenu toutes ses promesses au début : plus de flaque, une couleur de granulat de marbre éclatante, un sol agréable pieds nus. Trois hivers plus tard pourtant, l’eau recommence à stagner, non pas en surface, mais piégée dessous. Ce qui a bougé, ce n’est pas la teinte, c’est le chemin de l’eau.

Résine drainante sur ancienne dalle : ce qu’elle fait… et ce qu’elle ne fait pas

Une résine drainante de terrasse est composée de granulats minéraux, souvent du marbre, liés par une résine. Entre chaque grain, des pores de 2 à 4 mm laissent normalement filer l’eau à travers le revêtement. Sur une dalle neuve avec pente et sous-couche drainante, l’eau disparaît en quelques secondes au lieu de former une flaque.

Sur une vieille dalle béton presque plate, l’histoire est différente. Le support reste quasi imperméable : l’eau qui traverse la résine n’a d’autre choix que de glisser sur la dalle. Si la pente est faible ou inexistante, elle s’accumule entre les deux couches. Les premiers hivers, la résine joue encore son rôle ; au bout de deux ou trois saisons, les ennuis commencent.

Nous avons tous déjà sorti le Kärcher… et parfois aggravé le problème

Ce qui étouffe une résine drainante, ce sont les petites choses du quotidien : poussières, terre des massifs, feuilles, aiguilles de conifères, spores de mousses. Hiver après hiver, ces particules colmatent les pores. L’eau met plus longtemps à traverser, reste piégée sous le revêtement, puis remonte par capillarité. La terrasse, choisie pour son côté antidérapant, devient soudain glissante au petit matin.

Face à cette surface terne, nous avons tous déjà attrapé le nettoyeur haute pression. Mauvais réflexe sur une résine fragilisée : les pros rappellent qu’au-delà d’environ 80 bar, et à moins de 30 cm, le jet peut arracher les granulats, surtout là où l’eau est restée bloquée. Même erreur avec les « pansements » locaux : recharger seulement la plaque abîmée ne traite pas le colmatage général, et crée une nouvelle zone de rupture autour.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Fréquence d’entretien conseillée Tous les 4 à 5 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Balayage régulier, rinçage doux et résine d’entretien espacée de quelques années limitent le colmatage des pores : l’eau garde un passage vers la dalle puis l’extérieur, la terrasse reste drainante et stable. 💡 Le petit plus : insister sur les zones à l’ombre et près des murs, ce sont elles qui se colmatent et verglacent en premier l’hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : dégainer le nettoyeur haute pression à pleine puissance sur une terrasse déjà glissante et colmatée : le jet arrache la résine et ouvre la voie au gel.

Résine drainante terrasse, eau stagnante : les bons gestes pour sauver la situation

Quand la résine tient encore bien, que rien ne sonne creux, un grand nettoyage méthodique suffit parfois. Balai-brosse, rinçage prolongé au tuyau, traitement anti-mousse ciblé sur les zones à l’ombre permettent de décolmater une partie des pores. Ensuite, une résine d’entretien recommandée par le fabricant aide à renforcer la protection contre le gel.

Si la terrasse craque sous le pied, que des grains se détachent ou que l’eau reste bloquée en nappes, il faut accepter un chantier plus lourd. Les spécialistes conseillent alors un ponçage complet jusqu’à la dalle, la vérification de la pente, voire la création d’un véritable lit drainant sous une nouvelle résine. Un effort une fois, pour éviter que la flaque ne revienne trois hivers plus tard.