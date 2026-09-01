Ce propriétaire installe quatre poules au jardin : cette démarche en mairie oubliée peut aussi vous coûter très cher

En installant quatre poules discrètement au fond de son jardin, ce propriétaire pensait surtout éviter les histoires de voisinage. Il va apprendre, avec la grippe aviaire, qu’une simple déclaration poules mairie peut coûter bien plus que quelques œufs.

Quatre poules, un petit poulailler en bois monté un dimanche après-midi, quelques copeaux au sol… et le rêve très simple d’œufs frais pour le brunch. Dans ce lotissement tranquille, ce propriétaire a installé ses volailles au fond du jardin sans en parler à personne, ni aux voisins, ni à la mairie, convaincu qu’un si petit coin de basse-cour ne regardait que lui.

Pendant trois ans, tout s’est bien passé. Jusqu’au jour où la grippe aviaire a frappé son département et que les courriers officiels ont commencé à tomber… chez les autres. C’est là qu’il a découvert que ce qui allait vraiment lui coûter cher n’était pas un conflit de voisinage, mais l’absence de déclaration poules mairie.

Quatre poules, zéro paperasse… jusqu’à l’alerte grippe aviaire

Son histoire ressemble à celle de beaucoup de jardiniers : un pavillon, un potager, quelques poules pour recycler les épluchures et amuser les enfants. Le poulailler a été installé proprement, loin des haies mitoyennes, avec l’idée d’éviter les tensions sonores et les odeurs. Aucun voisin ne s’est plaint, personne ne lui a parlé de démarches à faire, alors il n’a rien déclaré.

Quand le risque d’influenza aviaire hautement pathogène a été relevé à un niveau élevé, le préfet a créé des zones de protection et de surveillance autour des foyers. Les détenteurs déclarés ont reçu des consignes pour confiner leurs volailles sous filet. Lui, officiellement, n’avait pas de poules. Aucune alerte personnalisée, aucune information sur les visites de contrôle ou sur l’indemnisation possible en cas d’abattage sanitaire.

Depuis 2006, une simple case à cocher protège aussi votre porte‑monnaie

Nous avons tous déjà repoussé une formalité en nous disant « ce n’est que pour deux ou trois poules ». Pourtant, depuis l’arrêté du 24 février 2006, tout détenteur non commercial de volailles élevées en extérieur doit les déclarer à sa mairie. Que l’on ait une seule poule récupérée chez un voisin ou un petit troupeau familial, la règle est la même : permettre au ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et aux communes de savoir où se trouvent les oiseaux en cas de crise.

Ce recensement sert de base aux mairies et à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) pour envoyer les alertes, organiser les contrôles et déclencher l’indemnisation. Sans déclaration préalable, un poulailler reste « invisible » pour l’administration : pas de courrier, pas de dossier ouvert, donc pas d’accès simplifié aux aides si un abattage préventif est ordonné autour d’un foyer de grippe aviaire.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire 5 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En déclarant vos volailles, vous entrez dans le registre communal utilisé par la mairie, la DDPP et le ministère de l’Agriculture pour vous alerter en cas d’influenza aviaire, contrôler votre poulailler et ouvrir plus facilement un dossier d’indemnisation si un abattage sanitaire est décidé. 💡 Le petit plus : gardez une copie de votre formulaire signé ou de l’accusé de réception MesDémarches dans votre téléphone et dans un dossier papier, avec vos factures de poules et de poulailler. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : penser que quelques poules « pour soi » n’ont pas à être déclarées et attendre une crise de grippe aviaire pour se signaler en urgence à la mairie.

Comment faire sa déclaration de poules en mairie, pas à pas

Bonne nouvelle, cette formalité est gratuite et prend réellement quelques minutes. Il suffit de contacter sa mairie ou de passer par la téléprocédure MesDémarches. On vous orientera vers le formulaire Cerfa n°15472 à remplir avec vos coordonnées, l’adresse du poulailler, les espèces présentes et le nombre approximatif d’animaux, en tenant compte des équivalents (une poule ou une pintade compte pour un animal, un canard pour deux).

Une fois le document envoyé ou validé en ligne, votre petite basse-cour entre officiellement dans le radar des autorités. En cas de nouveau foyer d’IAHP, vous serez prévenu des mesures à appliquer, et si un abattage était imposé, l’État pourrait indemniser plus facilement la perte de vos volailles, parfois jusqu’à 75 % de leur valeur marchande, selon les dispositifs en vigueur. Quelques cases à cocher aujourd’hui évitent beaucoup de stress… et des euros envolés demain.