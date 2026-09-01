J’ai remplacé mon four par un air fryer : ma facture d’électricité a baissé, mais ce détail peut tout ruiner

Pour alléger la facture d’électricité, j’ai remisé mon four électrique au profit d’un air fryer dans ma cuisine familiale. Jusqu’au jour où un détail très concret a bousculé tous nos dîners.

Pendant des années, le vieux four électrique a chauffé la cuisine et la facture, allumé pour chaque gratin ou fournée de biscuits. Puis il a fini au placard : un air fryer flambant neuf a pris sa place sur le plan de travail.

Au début, tout semble idéal : comme le raconte Pause Maison, « la facture d’électricité a nettement fondu », portée par un préchauffage quasi nul et des cuissons plus courtes. Jusqu’au jour où un détail très concret est venu bouleverser l’organisation de tous les dîners.

Air fryer : des économies bien réelles… jusqu’à un certain point

Selon Hello Watt, un air fryer consomme bien moins qu’un four. Sa puissance tourne autour de 800 à 1 500 W, contre 2 000 à 5 000 W. Trente minutes à 1 500 W représentent 0,75 kWh, soit 4,53 € par mois et 55,23 € par an au tarif réglementé de 0,2016 €/kWh, pour une utilisation quotidienne.

Sur un an, Pause Maison parle même d’une « réduction frôlant les 50 % » de consommation par rapport à un four traditionnel, pour un foyer qui prépare souvent légumes rôtis, frites maison ou viandes grillées. L’économie de consommation d’électricité est réelle, surtout quand le prix du kilowattheure grimpe.

Le détail caché : une petite cuve qui change tout au quotidien

C’est là que le fameux détail surgit : le volume. La plupart des modèles dits familiaux ne dépassent pas les 10 litres. Sur photo, cela paraît généreux ; sur le plan de cuisson, un simple plateau de légumes occupe déjà tout l’espace, sans parler d’un poulet entouré de pommes de terre.

Nous avons tous déjà connu ce moment où un plat est prêt pendant que le reste attend. Avec un panier unique, les légumes cuisent d’abord, puis la viande ou le poisson. Hello Watt souligne d’ailleurs que, pour un foyer de quatre personnes, ce type d’air fryer impose souvent deux ou trois cycles successifs.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Coût annuel estimé 55,23 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que l’air fryer chauffe une petite cavité : Hello Watt cite 0,75 kWh pour 30 minutes à 1 500 W, nettement moins qu’un four plus puissant. 💡 Le petit plus : réserver l’appareil aux petites portions, aux restes, et garder le four pour les grands repas afin de limiter les cycles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : acheter un modèle trop petit pour un foyer de trois ou quatre personnes, ce qui oblige à enchaîner les fournées et réduit les économies attendues.

Garder les deux : le vrai bon compromis pour la cuisine de tous les jours

Peu à peu, un compromis s’est imposé. L’air fryer se révèle parfait pour une personne seule ou un couple : petites portions, restes à rendre croustillants, légumes rôtis vite faits. Pour une famille, les modèles à double compartiment soulagent un peu, mais ils ne remplacent pas vraiment la souplesse d’un grand four électrique.

Le vrai gain vient alors d’une organisation futée plutôt que d’un renoncement total au four, avec quelques repères simples pour garder la cuisine fluide et la facture raisonnable.

Sortir l’air fryer pour les petites quantités, les apéros et les restes.

Allumer le four électrique pour les grandes tablées, les gratins larges et la pâtisserie.

Limiter le préchauffage et profiter des heures creuses quand le contrat le permet.