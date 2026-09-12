Ce test de 5 minutes dans vos gouttières avant les averses de septembre évite l’erreur qui ruine votre terrasse

Avant les averses de septembre, un simple seau d’eau versé dans la gouttière peut expliquer pourquoi votre terrasse verdit si vite. Encore faut-il savoir quoi observer en bas.

Début septembre, la lumière est encore douce, mais la prochaine averse peut transformer une terrasse soignée en patinoire verdâtre. Taches noires sur les dalles, lames qui gondolent, joints qui se décollent… La coupable se cache souvent bien plus haut, discrète, le long du toit.

Après l’été, les gouttières ont accumulé feuilles mortes, poussières et petits nids. Avant les averses de septembre, les couvreurs dégainent toujours le même rituel : un simple seau d’eau clair versé en haut, un œil sur la terrasse en bas… et le diagnostic tombe.

Pourquoi le test du seau d’eau protège votre terrasse en septembre

Si l’évacuation des eaux pluviales est bouchée, l’eau déborde par le haut de la descente et ruisselle exactement là où il ne faut pas : sur les dalles, le bois ou le composite. À force, des coulures grises marquent la façade et la terrasse devient glissante.

Nous avons tous déjà pesté contre ces mousses qui s’invitent entre les joints, ou ces algues vertes qui transforment les marches en piège. D’ailleurs, un simple débordement répété a aussi détrempé un massif, lessivé le paillage et fragilisé les fixations de la terrasse.

Comment réaliser le test du seau d’eau dans la gouttière, pas à pas

Le test du seau d’eau se fait en quelques minutes. On place une échelle stable, on enfile des gants et des chaussures antidérapantes, puis on verse franchement un grand seau d’eau claire dans la partie haute de la gouttière. Ensuite, on descend aussitôt observer la sortie en bas de la descente.

En bas, trois scénarios se dessinent. Si l’eau s’écoule vite et régulièrement, tout va bien. Si le filet est saccadé, la descente commence à se boucher. Et si ça déborde par le haut ou glougloute, le bouchon est installé et un curage s’impose.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné 5 minutes pour des mois de tranquillité 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En versant un seau d’eau, vous simulez une forte averse et repérez tout de suite un bouchon avant qu’il n’abîme terrasse et façades. 💡 Le petit plus : Profitez du test pour repérer les coulures existantes et programmer un léger nettoyage de façade avant l’automne. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tenter de déboucher avec des produits chimiques ou oublier de sécuriser l’échelle : danger pour le jardin, la maison et vous-même.

Curage, crapaudines et récupérateur : prolonger l’effet du test tout l’automne

Pour déboucher, on retire d’abord les gros débris à la main ou à la truelle : feuilles mortes, terreau formé tout seul, petits nids. Une brosse souple finit le travail sans rayer le métal ni ajouter de produit chimique agressif, puis un bon rinçage à l’eau – idéalement récupérée – emporte les derniers résidus vers l’évacuation.

Les matières végétales partent au compost, précieuse nourriture pour le potager. Pour éviter que le problème ne revienne, on installe une crapaudine à l’entrée de chaque descente, trouvable chez Jardiland, Botanic ou Leroy Merlin, et l’on vérifie au passage le raccord vers la cuve de récupération d’eau de pluie.