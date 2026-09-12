En septembre, tout le monde arrache sa lavande dégarnie : ce geste de pépiniériste la multiplie sans racheter de plants

Fin d’été, votre lavande dégarnie semble condamnée au compost. Pourtant, en septembre, les pépiniéristes appliquent un geste de marcottage simple qui change tout.

Fin d’été, le décor est le même dans beaucoup de jardins : des touffes de lavande dégarnie, grisâtres, avec un cœur en vieux bois presque nu. Par réflexe, on attrape la bêche, on arrache, on jette… puis on rachète quelques plants l’an prochain.

Dans les pépinières spécialisées, le geste est tout autre. Face à une lavande fatiguée, les professionnels couchent simplement certaines tiges sur la terre pour la forcer à s’enraciner à nouveau. Une technique discrète, presque secrète, qui transforme un pied vieillissant en réserve de nouveaux plants gratuits.

Lavande dégarnie en septembre : un cycle normal, pas une fatalité

La lavande, qu’il s’agisse de lavande vraie (Lavandula angustifolia) ou de lavandin (Lavandula x intermedia), vieillit vite. Passé quatre à six ans, sa base se lignifie : les tiges durcissent, deviennent brunes et ne produisent plus de jeunes pousses. Le cœur se creuse, même si la périphérie reste encore bien verte. Un sol compact, un arrosage irrégulier ou une mi-ombre trop fraîche accélèrent ce phénomène, mais il s’agit surtout de son cycle naturel.

Avant d’arracher, un simple diagnostic change tout. Si le bois du centre est sec mais que des tiges souples, feuillées, courent encore sur le pourtour, la plante peut servir de « pied mère ». C’est précisément sur ces branches périphériques que les pépiniéristes misent pour pratiquer le marcottage plutôt que la mise au rebut.

Le geste des pépiniéristes : coucher les tiges sur la terre au lieu d’arracher

Dans les pépinières, on ne jette presque jamais une lavande seulement dégarnie ; on utilise « une méthode de multiplication végétative appelée marcottage, connue depuis des siècles » rappelle Pause Maison. Le principe est simple : choisir une tige encore verte et souple, proche du sol, creuser une petite rigole de 5 à 10 cm, puis coucher la branche dedans. On incise légèrement l’écorce du côté qui touche la terre, on recouvre d’un mélange terreux léger (terre du jardin + un peu de sable) et l’on maintient en place avec un lien souple ou une épingle. Septembre est idéal, la terre reste chaude mais plus humide, ce qui stimule la formation de racines.

Nous avons tous déjà eu envie de « vérifier » trop tôt si cela a marché. C’est l’erreur classique. Les professionnels laissent le temps faire son travail : la portion enterrée s’enracine en plusieurs semaines, parfois jusqu’au printemps suivant, sans qu’on tire dessus. Ils évitent aussi les tiges trop lignifiées, qui ne s’enracinent pas, ainsi que les sols lourds et détrempés, qui font pourrir la branche au lieu de l’aider à reprendre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie de plants Maximale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La tige marcottée reste reliée au pied mère, donc nourrie en sève pendant qu’elle fabrique progressivement de nouvelles racines là où elle touche la terre. En septembre, le sol encore chaud associé à une humidité plus régulière stimule ces racines adventives, surtout dans un mélange léger et bien drainé. 💡 Le petit plus : marcotter plusieurs tiges tout autour du même pied pour reconstituer une bordure entière sans racheter de lavande, puis déplacer ces jeunes plants où le massif s’est éclairci. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : choisir une tige déjà en vieux bois, la plaquer dans une terre lourde et détrempée, puis tirer dessus au bout de quelques jours pour “voir” si elle a pris.

Après le marcottage, une lavande régénérée qui vieillit mieux

Une fois l’hiver passé, quand la marcotte résiste franchement sous les doigts et émet de jeunes pousses à l’endroit enterré, il suffit de la sectionner entre le pied mère et la nouvelle touffe. Replantés côte à côte, ces jeunes coussins permettent de combler les trous laissés par la vieille souche et de redonner une ligne régulière à la bordure.

Pour éviter que la nouvelle lavande ne se dégarnisse à son tour, les spécialistes de Gardening Know How rappellent que les soins de fin d’été « déterminent directement le potentiel de floraison futur et peuvent même tripler le spectacle de l’année prochaine ». On taille alors uniquement dans le vert, jamais dans le vieux bois, en laissant un petit coussin de feuilles au-dessus de la partie brune et en gardant une jolie forme en dôme. Ajoutés à un plein soleil, un sol drainant et un arrosage très mesuré, ces gestes simples retardent nettement le vieillissement du massif.