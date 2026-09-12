Les paysagistes n’en peuvent plus de le répéter : ce coin sous la haie décide du sort de vos massifs au printemps

Chaque printemps, des massifs entiers sont dévorés sans que les jardiniers comprennent pourquoi. Et si la clé se cachait en septembre, dans ce coin laissé en désordre sous la haie, où un discret abri pour hérisson change tout ?

Des tulipes mâchouillées, des hostas criblés de trous, des salades disparues au petit matin… Au printemps, on accuse les limaces, la pluie, la malchance. Pourtant, la scène s’est jouée des mois plus tôt, en septembre, exactement sous la haie où l’on a tout « bien nettoyé ».

Les paysagistes n’en peuvent plus de le répéter : ce petit coin laissé en désordre sous la haie décide du sort de vos massifs. Car c’est là que peut s’installer le plus discret des alliés, le hérisson, à condition de lui offrir un abri cosy avant l’hiver.

Septembre : le faux ménage de rentrée qui sabote vos massifs

À la rentrée, beaucoup ratissent tout, souffleur en main, brûlent les tas de branches, broient feuilles et bois mort. Sous les haies et le long des talus, le sol se retrouve nu, impeccable… mais invivable pour la petite faune. En un après-midi, on a effacé tous les refuges où les hérissons auraient pu se glisser.

Or ce petit mammifère, protégé en France depuis 1981, commence à préparer son hibernation dès l’automne. Sa période de sommeil s’étire souvent d’octobre-novembre jusqu’à mars-avril, et il peut perdre jusqu’à 40 % de son poids. Sans zone tranquille, non retournée, il ne s’abrite pas chez vous… et, au printemps, les limaces ont carte blanche sur vos bordures et jeunes plantations.

Sous la haie, un abri pour hérisson qui travaille toute la nuit

Le hérisson est un prédateur vorace de limaces, escargots, coléoptères et vers, exactement ceux qui s’attaquent aux massifs et au potager. Nous avons tous déjà rêvé d’un jardin qui se défend seul : cela commence par un coin de quelques mètres carrés sous la haie, que l’on décide de ne plus nettoyer. On y laisse s’accumuler feuilles mortes, brindilles, quelques bûches posées en vrac, sans souffleur ni broyeur.

Pour l’aider encore, les paysagistes recommandent souvent un vrai abri pour hérisson, très simple à fabriquer :

une caisse en bois brut d’environ 40 cm de long, 30 cm de large et 30 cm de haut ;

une entrée d’environ 12 cm sur 12 cm, orientée vers le nord ou le nord-est pour éviter les courants d’air, ou vers le sud-est pour gagner un peu de chaleur ;

une petite ouverture de ventilation discrète, à l’abri de la pluie, pour éviter la condensation ;

l’intérieur garni de feuilles bien sèches et de brindilles, puis la caisse entièrement recouverte de feuilles mortes et de bois mort.

Installé entre septembre et octobre sous une haie dense, ce refuge a laissé au hérisson le temps de l’adopter avant les premières nuits glaciales.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Produits chimiques utilisés 0 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En laissant un coin en désordre et en y glissant une petite caisse isolée, on recrée une lisière naturelle sous la haie. Le hérisson y hiberne en sécurité, puis, au réveil, il patrouille autour des massifs et se nourrit des limaces avant qu’elles ne ravagent les jeunes pousses. 💡 Le petit plus : laisser un passage de quelques centimètres sous la clôture pour que les hérissons puissent circuler entre jardins et trouver plus facilement votre abri. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : nettoyer ou brûler ce coin entre l’automne et le printemps, ou y déposer des granulés anti-limaces qui peuvent empoisonner le hérisson.

Au printemps, un jardin plus serein… si ce coin reste sauvage

Délivré de l’hiver, ce gardien nocturne sort de son abri isolé juste quand les massifs repartent. D’ailleurs, son appétit s’est révélé spectaculaire : en chassant limaces et escargots autour des bordures, il limite naturellement les dégâts sur tulipes, vivaces, jeunes salades, sans aucun granulé anti-limaces au pied des plantes.

Petit bonus : ce système ne demande plus d’effort ensuite, à condition de respecter le refuge. On évite de retourner ce coin, de brûler les tas de feuilles sans vérifier, de soulever la caisse en hiver par curiosité. Les paysagistes parlent d’un jardin « bien tenu mais vivant » : massifs impeccables devant, et sous la haie, un discret désordre qui travaille pour vos floraisons de demain.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Août au jardin : ces 5 gestes à faire sans tarder pour sauver vos massifs épuisés et votre pelouse grillée»