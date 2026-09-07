Ne touchez plus à ce tas de feuilles : sous 10 °C, ce petit animal protégé vient y dormir jusqu’au printemps

Aux premières nuits sous 10°C, un visiteur discret s’abrite dans le tas de feuilles du fond du jardin. Qui est ce hérisson protégé, et quels gestes anodins peuvent pourtant tout faire basculer ?

Les premières soirées fraîches arrivent, le thermomètre tombe à 8 ou 9°C la nuit et, réflexe bien ancré, on ratisse, on souffle, on entasse les feuilles au fond du jardin. Ce tas brun, jugé peu esthétique, semble bon à évacuer… alors qu’il est sur le point d’être occupé.

Tapissé de feuilles mortes, le coin le plus négligé du jardin devient, dès les premières nuits sous 10°C, la porte d’entrée de l’hibernation du hérisson d’Europe. En quelques heures, ce petit mammifère change de rythme de vie, et le moindre coup de fourche peut lui être fatal… voire vous mettre en faute. Que se passe-t-il vraiment dans ce tas de feuilles ?

Premières nuits sous 10°C : le hérisson s’installe dans le tas de feuilles

Quand les nuits passent sous 10°C, le hérisson a déjà repéré son futur abri : un amas de feuilles mortes, un petit tas de branchages ou un compost tranquille. Il y creuse une cuvette, entasse herbes et feuilles sèches jusqu’à bâtir une sorte d’igloo compact, large d’environ 60 cm, où il se glisse pour affronter l’hiver.

Un corps en mode survie que nos travaux de jardin réveillent

À l’intérieur, le changement est spectaculaire : sa température interne chute d’environ 35°C à 4°C, son cœur passe de 150–280 battements par minute à quelques pulsations seulement, et sa respiration se fait si lente qu’elle laisse de longues pauses. Nous avons tous déjà eu envie de « faire propre » un samedi d’octobre, mais un tas déplacé ou broyé suffit souvent à briser cet équilibre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Impact sur la biodiversité Très élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En laissant un tas de feuilles intact de l’automne au printemps, on recrée le gîte naturel du hérisson : un microclimat stable et silencieux. Il traverse l’hiver sans réveils coûteux, le sol est paillé gratuitement et vous évitez le brûlage des déchets verts. 💡 Le petit plus : Glisser au cœur du tas quelques branches et une simple caisse en bois retournée crée un abri encore plus sûr, à distance de la terrasse et des allées les plus fréquentées du jardin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Déplacer ou brûler un tas de feuilles entre octobre et mars sans avoir vérifié qu’il n’abrite pas de hérisson : le nid est détruit, l’animal peut mourir sur le coup et vous vous exposez à des sanctions lourdes.

Laisser vivre le tas de feuilles, protéger la loi et le jardin

En France, le hérisson d’Europe est un mammifère intégralement protégé : la loi interdit de le capturer, de le perturber et de détruire ses abris, sous peine d’un an d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Par ailleurs, le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit et peut déjà coûter jusqu’à 750 euros.

Laisser un coin de feuilles et de branches en place d’octobre à avril.

Vérifier doucement tout tas avant de le déplacer ou de le broyer.

Broyer, pailler ou composter le reste des déchets de jardin plutôt que les brûler.