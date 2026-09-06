Jardin : ne ratez pas septembre pour planter ce fruitier adoré, sa floraison au printemps est spectaculaire

En septembre, le jardinier a une occasion en or pour planter un jeune cerisier en pleine terre. À quelles conditions cette mise en place promet-elle un printemps couvert de fleurs ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Prunus avium 🌸 Nom courant Cerisier (cerisier doux) 📏 Dimensions 4 à 10 m de haut x 3 à 8 m de large ☀️ Exposition Plein soleil, endroit lumineux abrité des vents froids ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -20 °C en sol drainé 🍂 Feuillage Caduc, floraison blanche au début du printemps

Comme une parenthèse douce entre l’été et l’automne, septembre apaise enfin le jardin. Les massifs se calment, mais sous la surface, les racines se remettent au travail… C’est là que se joue en silence la future nuée de fleurs blanches qui fera tourner les têtes au printemps.

Installer un jeune cerisier maintenant n’a rien d’un caprice de calendrier : sol encore tiède, évaporation plus faible, météo souvent plus douce qu’en plein été. À condition de choisir le bon type de plant et de respecter quelques gestes clés, planter un cerisier en septembre peut vraiment préparer une floraison de carte postale.

Septembre, un coup d’avance pour l’enracinement du cerisier

Les horticulteurs rappellent que les arbres s’installent le mieux entre l’automne et le début du printemps, hors gel et sol détrempé. En septembre, la terre garde la chaleur de l’été tandis que l’air s’est rafraîchi : le jeune cerisier consacre son énergie aux racines, sans souffrir de coups de chaud ni de manque d’eau permanent.

La Royal Horticultural Society situe la période confortable d’octobre à avril ; septembre reste donc une petite avance, surtout pour un cerisier en conteneur. Le sol doit être simplement humide, jamais gorgé d’eau, et la météo exempte de longue période chaude et sèche. Les plants à racines nues, eux, attendront l’hiver, lorsqu’ils seront en repos complet.

Emplacement, sol, trou de plantation : les choix qui font la floraison

Le cerisier aime le plein soleil et une zone légèrement protégée du vent, indispensable pour une belle floraison de printemps. Il supporte les terres calcaires, mais redoute les sols lourds et collants où l’eau stagne : les racines s’asphyxient et la gommose, cette « coulée de gomme » sur le tronc, apparaît plus souvent. Prévoyez aussi de la place : 8 à 12 m entre hautes-tiges, 6 à 8 m pour les demi-tiges, 4 à 5 m pour les formes en gobelet.

Nous avons tous déjà bâclé une plantation entre deux averses… Ici, mieux vaut suivre un petit rituel précis :

désherber un large cercle, puis creuser un trou au moins trois fois plus large que la motte, mais pas plus profond ;

positionner la base évasée du tronc au niveau du sol fini, sans enterrer le collet ;

reboucher avec la terre émiettée (sans grosse couche de compost au fond), tasser légèrement, former une cuvette et arroser abondamment.

Les soins d’automne et le choix de la variété pour un printemps fleuri

Une fois planté, le jeune arbre a besoin d’une humidité régulière jusqu’aux pluies hivernales, sans que le sol devienne une éponge. Un paillage léger autour du pied limite l’évaporation, à condition de laisser un anneau nu d’environ 10 cm contre le tronc. En zone ventée, un tuteur bien posé stabilise la motte, et l’on évite toute taille sévère les premières années.

La magie des fleurs de mars-avril dépend aussi de la variété et des pollinisateurs. Certaines sont autofertiles, d’autres ont besoin d’un second cerisier compatible à proximité pour fructifier. Dans un petit jardin, une variété autofertile évite bien des déceptions, d’autant qu’un gel tardif autour de -3 °C peut faire tomber toutes les fleurs. En offrant au cerisier un bon enracinement d’automne et quelques plantes mellifères pour attirer les abeilles, le printemps prochain a toutes les chances d’être spectaculaire.

Sources L’Ami Des Jardins

«Cet arbre fruitier tres apprecie se plante en septembre pour une floraison spectaculaire au printemps»