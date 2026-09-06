Serre adossée : cette erreur avec le notaire peut bloquer la vente de votre maison neuf ans plus tard
En posant une serre de 15 m² contre le mur sud de sa maison, ce propriétaire pensait seulement chouchouter ses tomates. Neuf ans plus tard, chez le notaire, la petite construction non déclarée s’invite brutalement dans la vente.
Un week-end de mars, il a monté sa serre comme d’autres montent une armoire Ikea. Quinze mètres carrés de verre et d’aluminium, vissés contre le mur sud de la maison pour offrir chaleur et lumière aux tomates, sans même pousser la porte de la mairie. Année après année, la serre a débordé de semis et de citronniers d’orangerie, sans la moindre remarque du voisinage.
Neuf ans plus tard, au moment de vendre, l’ambiance a changé. Penché sur le plan cadastral, le notaire a comparé la façade officielle et la façade réelle. Comme l’écrit Pause Maison (Ouest-France), « le notaire compare systématiquement la façade réelle aux documents cadastraux officiels »… et la serre adossée, elle, n’existait sur aucun papier.
Serre adossée : le « détail » qui a tout changé chez le notaire
Lors d’une vente, le notaire a consulté les autorisations en mairie et a rapidement vu qu’aucune demande ne mentionnait cette structure vitrée. La transaction n’a pas été annulée d’office, mais l’irrégularité a dû être inscrite noir sur blanc dans l’acte, ce qui a refroidi l’acheteur et sa banque.
Le risque juridique, lui, restait bien réel. Selon construires.fr, une construction sans autorisation peut entraîner une amende entre 1 200 et 6 000 € par mètre carré. Pour quinze mètres carrés de serre, la note théorique grimpe très vite, et la mairie pouvait encore, jusqu’à dix ans après les travaux, exiger une mise en conformité… voire la dépose.
Serre adossée non déclarée : l’erreur que nous avons tous déjà frôlée
Nous avons tous déjà pensé qu’une serre n’était qu’un « accessoire mineur, presque un meuble de jardin ». Sauf que, dès qu’elle s’adosse à la maison, elle modifie la façade. Pause Maison rappelle qu’une serre adossée nécessite au minimum une déclaration préalable, quelle que soit sa surface, car il s’agit alors de travaux sur construction existante.
Pour une serre isolée, la règle change : en dessous de 4 m de hauteur et jusqu’à 2 000 m², une déclaration préalable suffit, au‑delà il faut un permis de construire. Mais pour une serre plaquée au mur, le PLU peut en plus imposer matériaux, couleur des profils, distance aux limites. En secteur protégé ou près d’un monument, une simple serre de quelques mètres carrés entraîne déjà dossier en mairie et avis éventuel de l’Architecte des Bâtiments de France.
Régulariser sa serre avant la vente : le plan d’action le plus serein
Les notaires l’ont constaté, ce type de dossier se résout souvent en amont grâce à une simple clause suspensive. Dans un cas similaire cité par Pause Maison, une extension de 18,5 m² a été régularisée entre compromis et acte définitif, après dépôt d’un dossier accepté par la mairie, sans annuler la vente.
Concrètement, le bon réflexe reste simple :
- mesurer précisément la serre et rassembler photos et plans de la maison ;
- aller en mairie vérifier le PLU et le secteur (classé ou non) ;
- déposer une déclaration préalable de régularisation en signalant que la serre est déjà construite ;
- prévoir avec le notaire une clause qui conditionne la vente à l’acceptation de cette autorisation.
La régularisation ne fait pas disparaître l’infraction passée, mais elle limite en pratique les sanctions et déclenche au besoin la taxe d’aménagement au‑delà de 5 m². Un simple formulaire un autre week‑end de mars aurait évité neuf ans d’incertitude… et une négociation tendue devant le notaire.
En bref
- 🌿 En mars, un propriétaire fixe une serre adossée de 15 m² sans formalité, neuf ans plus tard son notaire signale l’irrégularité juste avant la vente.
- ⚖️ Le récit détaille comment une serre adossée non déclarée déclenche vérifications d’urbanisme, clauses spéciales au compromis et tensions avec l’acheteur et sa banque.
- 📌 Conseils pratiques, délais de prescription et stratégie de régularisation esquissent un plan d’action pour limiter les risques sans sacrifier la vente immobilière.
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