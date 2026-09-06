Je nettoyais le filtre de mon lave-vaisselle depuis 4 ans : ce recoin du joint expliquait en fait cette odeur d'égout

Depuis des mois, un lave-vaisselle sent mauvais peut faire croire à un appareil en fin de vie. Et si l’origine se cachait dans un détail oublié de la porte ?

La scène est familière : la porte du lave-vaisselle s’ouvre, la vaisselle scintille… mais une odeur de renfermé remonte aussitôt. Le filtre est propre, le produit bien dosé, la machine n’est pas si vieille. Pourtant, ce fond d’odeur « d’égout » finit par gâcher chaque cycle.

Beaucoup se résignent, persuadés que leur appareil est en fin de vie et commencent à regarder les modèles à 400 ou 600 €. Comme cette lectrice qui confiait : « Je nettoyais le filtre de mon lave-vaisselle chaque mois depuis quatre ans. » Le dimanche où elle a simplement écarté la lèvre du joint en bas de la porte, tout a pris un sens.

Pendant quatre ans, je nettoyais le mauvais endroit

Son rituel était irréprochable en apparence. Une fois par mois, elle sortait le panier, dévissait le filtre de cuve, le brossait sous l’eau chaude savonneuse, vérifiait le fond de cuve et la zone de drainage. Le lave-vaisselle ressortait visuellement propre, mais l’odeur revenait, surtout après les programmes courts.

Les fabricants rappellent pourtant que le filtre n’est qu’une pièce du puzzle. Quand un lave-vaisselle sent mauvais, le vrai nid à odeurs se cache souvent à quelques centimètres de là, au niveau du joint de porte, en particulier le joint inférieur de porte. C’est lui qui retient, jour après jour, résidus alimentaires, graisses et biofilm de bactéries.

L’indice qui trahit une odeur de joint (et pas de filtre)

Un détail permet souvent de faire la différence. Si l’odeur surgit dès l’ouverture de la porte, même quand la cuve est vide depuis plusieurs heures, le suspect numéro un est le joint de bas de porte et le fond de cuve. Cette zone n’est quasiment pas arrosée par les jets ni les bras d’aspersion, et elle sèche mal quand la porte reste fermée.

Quand, au contraire, l’odeur se dépose surtout sur la vaisselle propre, le regard doit d’abord se tourner vers le filtre de cuve, les bras de lavage encrassés ou des lavages trop fréquents à basse température. Un cycle à vide à 60–70 °C, voire un programme intensif à 75 °C, avec un peu de vinaigre blanc, aide alors à dissoudre graisses et calcaire.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné 10 min / semaine 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En ciblant le repli du joint inférieur de porte, le filtre, les bras d’aspersion et le fond de cuve, on retire la principale réserve de graisses, résidus alimentaires et biofilm qui alimente les mauvaises odeurs. Un cycle à vide chaud et la porte entrouverte brisent ensuite les conditions idéales des moisissures : eau stagnante, chaleur et manque d’air. 💡 Le petit plus : une fois par mois, laisser un bol de bicarbonate de soude dans la cuve vide toute une nuit, puis lancer un cycle chaud pour absorber les odeurs incrustées. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : mélanger vinaigre blanc et eau de Javel dans le lave-vaisselle pour « désinfecter » plus fort, ce duo pouvant dégager des vapeurs irritantes sans mieux traiter les odeurs.

Ce que cache vraiment la lèvre du joint en bas de la porte

Le joint de porte n’est pas un simple ruban de caoutchouc. Tout en bas, sa lèvre forme une sorte de petite gouttière, invisible sans l’écarter. Après chaque cycle, un peu d’eau sale glisse dans ce repli hors du circuit de lavage et n’est pas aspirée par la vidange. Résultat : une poche d’humidité tiède où s’accumulent miettes, graisses et bactéries, loin des jets.

Pour assainir durablement un lave-vaisselle qui sent mauvais, les techniciens recommandent une routine courte. Une fois par semaine, machine éteinte et froide, écarter délicatement la lèvre du joint inférieur de porte avec les doigts protégés, frotter l’intérieur du pli avec une brosse souple, de l’eau tiède et un peu de liquide vaisselle, voire un mélange vinaigre blanc + bicarbonate de soude. Ensuite, rincer, sécher au chiffon microfibre, rincer le filtre, vérifier la zone de drainage et les bras d’aspersion, puis laisser la porte entrouverte. Dans la plupart des foyers, ces dix minutes évitent d’avoir à changer un appareil encore parfaitement sain.