Votre linge propre sent le moisi ? Cette partie cachée du lave-linge, pas le tambour, que vous devez sécher

À la fin du cycle, votre lave-linge à hublot rend un linge impeccable mais qui sent le renfermé. Une zone précise, souvent ignorée, concentre pourtant l’odeur et se traite en quelques gestes ciblés.

Vous ouvrez le hublot, le linge a l’air impeccable… et pourtant, une odeur de cave humide remonte aussitôt. Le cycle vient de finir, la lessive était de bonne qualité, la température adaptée. Malgré tout, ce parfum de moisi colle aux serviettes et aux draps fraîchement lavés.

Dans ces moments-là, beaucoup relancent un lavage, augmentent la dose de lessive ou accusent le tambour d’être sale. Des cycles à vide au vinaigre blanc se succèdent, sans résultat durable. Si le linge qui sent le moisi à la sortie du lave-linge revient encore et encore, c’est qu’une autre zone de la machine pose problème… et elle ne se trouve pas sur le métal brillant du tambour.

Pourquoi votre linge sent le moisi alors qu’il est propre

Un lave-linge réunit exactement ce que les moisissures adorent : chaleur, humidité et résidus organiques. Avec les lavages répétés à 30 °C et la lessive liquide, un biofilm collant se forme peu à peu dans les recoins : joint, bac à lessive, filtre de vidange, conduits. Ce film abrite bactéries et champignons microscopiques qui dégagent cette fameuse odeur de renfermé, ensuite transférée sur le textile.

Un autre facteur joue en silence : le tambour surchargé. Quand il est rempli à ras bord, l’eau et la lessive ne circulent plus correctement. Certains vêtements restent mal rincés, imprégnés de résidus et d’odeurs. La règle simple consiste à laisser l’équivalent d’une main à plat au-dessus du linge dans le tambour. Si la main ne passe plus, la charge dépasse les 80 % recommandés pour un lavage efficace et sans odeur.

Le vrai coupable n’est pas le tambour : le joint du hublot, nid à humidité

Le véritable foyer de l’odeur se cache presque toujours dans le joint du hublot. Ce soufflet en caoutchouc forme une sorte de gouttière souple autour de la porte. À la fin de chaque cycle, un fond d’eau tiède reste coincé dans son repli inférieur, mélangé à des fibres textiles, des restes de lessive et parfois des cheveux. Si le hublot reste fermé, cette eau ne s’évapore jamais et devient un terrain de jeu idéal pour les moisissures.

Le geste qui change tout tient en 30 secondes. Après chaque lessive, écarter délicatement le joint sur tout le tour, surtout en bas, puis l’essuyer avec un chiffon sec ou du papier absorbant. Ce simple séchage retire l’eau stagnante que la vidange n’atteint pas. En complément, laisser le hublot et le bac à lessive entrouverts entre deux lavages pour permettre à l’intérieur de la machine de respirer. Ce combo préventif est bien plus efficace qu’un énième cycle à vide au vinaigre blanc.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité & économies Élevées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En essuyant le joint juste après la lessive, l’eau stagnante et les résidus coincés dans son repli disparaissent avant d’alimenter les moisissures. Laisser ensuite le hublot et le bac ouverts permet à l’intérieur du lave-linge de sécher complètement, ce qui empêche le biofilm de se reformer et coupe la mauvaise odeur à la source. 💡 Le petit plus : profiter de ce geste pour récupérer aussitôt pièces, épingles ou élastiques coincés dans le joint, avant qu’ils ne le percent ou ne partent bloquer le filtre de vidange. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se contenter d’un cycle à vide au vinaigre blanc en refermant aussitôt le hublot. Le joint reste gorgé d’eau, les moisissures repartent de plus belle et l’odeur revient en quelques jours.

Les mauvaises habitudes qui entretiennent l’odeur (et comment les corriger)

Quelques réflexes du quotidien entretiennent ce cercle vicieux. Laisser le linge plusieurs heures dans le tambour après la fin du programme, surdoser lessive et adoucissant, fermer systématiquement porte et bac à produits, enchaîner uniquement des lavages à 30 °C… Tout cela nourrit les résidus et l’humidité responsables de l’odeur de moisi.

Pour une machine saine sur la durée, mieux vaut alléger les charges grâce à la règle de la main, vider le filtre de vidange tous les deux à trois mois, nettoyer le bac à lessive, puis lancer de temps en temps un cycle à vide à 60–90 °C avec vinaigre blanc et éventuellement un peu de bicarbonate de soude. Associés au séchage du joint après chaque lavage, ces gestes simples suffisent souvent à faire disparaître durablement l’odeur de renfermé et à éviter le remplacement coûteux du joint.