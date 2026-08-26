On laisse le hublot du lave-linge ouvert, mais si l’odeur revient, vous négligez souvent cette partie cachée dessous

Vous laissez le hublot du lave-linge ouvert, le bac à lessive entrouvert, et pourtant l’odeur de moisi revient sans cesse. Un compartiment caché en bas de la machine concentre en silence cette eau stagnante.

Le hublot entrouvert, le bac à lessive sorti pour « bien sécher » : cette scène se répète dans d’innombrables salles de bain. Les draps tournent, la machine se tait, la porte reste grande ouverte… et malgré tout, une odeur de moisi remonte à chaque lessive.

Ce geste est pourtant conseillé partout et rassure : l’air circule, le tambour semble sec, le joint paraît sain. Mais quand l’odeur revient, on enchaîne les cycles au vinaigre blanc, les pastilles « nettoyant lave-linge » et les sprays parfumés. Et si le vrai coupable se cachait plutôt derrière une petite trappe, tout en bas de la machine ?

Pourquoi ton lave-linge sent encore le moisi alors que tu laisses le hublot ouvert

Laisser le hublot ouvert après chaque cycle reste un bon réflexe. Cela limite l’humidité dans le tambour, protège le joint de hublot et freine les moisissures visibles. Les organismes comme l’ADEME le recommandent clairement, et ce geste fait déjà une différence sur la cuve.

Pourtant, l’odeur de renfermé ne vient pas seulement de ce que l’on voit. Dans un lave-linge, plusieurs zones restent fermées, même hublot grand ouvert. On y trouve une eau résiduelle qui ne s’évapore jamais. C’est là que se joue souvent l’odeur de moisi typique : le fameux problème d’odeur lave-linge filtre de vidange.

Le vrai coupable : le filtre de la pompe de vidange, réservoir d’eau croupie

Le filtre de vidange agit comme un garde-barrière : il retient peluches, cheveux, petites pièces de monnaie avant la pompe. Il se cache derrière une trappe en bas de la façade, souvent à droite, parfois derrière une plinthe amovible. À l’intérieur, un fond d’eau reste piégé en permanence, chargé de fibres textiles et de résidus de lessive.

Cette eau stagne, fermente lentement et devient une vraie petite mare d’eau croupie. L’air qui circule par le hublot n’atteint jamais cette poche, isolée tout en bas du circuit. Résultat : le lave-linge qui sent mauvais malgré hublot ouvert est souvent un lave-linge dont le filtre de pompe de vidange n’a pas été nettoyé depuis des mois.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Odeur disparue en 1 à 2 lavages 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le nettoyage du filtre vide la poche d’eau stagnante que l’air du hublot ne peut jamais atteindre. En retirant peluches et cheveux, on supprime la nourriture des bactéries responsables des odeurs. Ajouté à un cycle chaud, qui rince les conduits internes, cela « réinitialise » l’intérieur du lave-linge bien mieux qu’un simple cycle au vinaigre blanc. 💡 Le petit plus : Un filtre propre ménage aussi la pompe de vidange : elle force moins, évacue mieux l’eau et la machine a plus de chances de durer plusieurs années sans panne. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : dévisser le filtre sans serviette ni récipient sous la trappe, se contenter de cycles au vinaigre « magiques » sans ouvrir le filtre, ou croire qu’un hublot ouvert suffit à éliminer toutes les odeurs.

La routine mensuelle anti-odeurs en 10 minutes chrono

Une fois par mois, appareil débranché, il suffit de préparer une serviette épaisse et une coupelle basse devant la trappe, puis de dévisser doucement le filtre pour laisser s’écouler l’eau. Le filtre se rince sous l’eau du robinet, avec une vieille brosse à dents pour les filetages, avant d’être remis en place. Dans la foulée, un cycle à 60 °C à vide, avec quelques vieux torchons, chasse les résidus accumulés par les lavages à 30 °C.

Pour tenir l’odeur à distance, cette routine gagne à inclure un coup de chiffon sec dans le repli du joint de hublot après chaque lessive, un nettoyage mensuel du bac à produits à la brosse, et le respect des doses de lessive, surtout liquide. Le hublot peut rester entrouvert, bien sûr, mais comme simple allié : le vrai changement vient de ce filtre de vidange entretenu régulièrement.