On laisse le hublot du lave-linge ouvert, mais si l’odeur revient, vous négligez souvent cette partie cachée dessous
Vous laissez le hublot du lave-linge ouvert, le bac à lessive entrouvert, et pourtant l’odeur de moisi revient sans cesse. Un compartiment caché en bas de la machine concentre en silence cette eau stagnante.
Le hublot entrouvert, le bac à lessive sorti pour « bien sécher » : cette scène se répète dans d’innombrables salles de bain. Les draps tournent, la machine se tait, la porte reste grande ouverte… et malgré tout, une odeur de moisi remonte à chaque lessive.
Ce geste est pourtant conseillé partout et rassure : l’air circule, le tambour semble sec, le joint paraît sain. Mais quand l’odeur revient, on enchaîne les cycles au vinaigre blanc, les pastilles « nettoyant lave-linge » et les sprays parfumés. Et si le vrai coupable se cachait plutôt derrière une petite trappe, tout en bas de la machine ?
Pourquoi ton lave-linge sent encore le moisi alors que tu laisses le hublot ouvert
Laisser le hublot ouvert après chaque cycle reste un bon réflexe. Cela limite l’humidité dans le tambour, protège le joint de hublot et freine les moisissures visibles. Les organismes comme l’ADEME le recommandent clairement, et ce geste fait déjà une différence sur la cuve.
Pourtant, l’odeur de renfermé ne vient pas seulement de ce que l’on voit. Dans un lave-linge, plusieurs zones restent fermées, même hublot grand ouvert. On y trouve une eau résiduelle qui ne s’évapore jamais. C’est là que se joue souvent l’odeur de moisi typique : le fameux problème d’odeur lave-linge filtre de vidange.
Le vrai coupable : le filtre de la pompe de vidange, réservoir d’eau croupie
Le filtre de vidange agit comme un garde-barrière : il retient peluches, cheveux, petites pièces de monnaie avant la pompe. Il se cache derrière une trappe en bas de la façade, souvent à droite, parfois derrière une plinthe amovible. À l’intérieur, un fond d’eau reste piégé en permanence, chargé de fibres textiles et de résidus de lessive.
Cette eau stagne, fermente lentement et devient une vraie petite mare d’eau croupie. L’air qui circule par le hublot n’atteint jamais cette poche, isolée tout en bas du circuit. Résultat : le lave-linge qui sent mauvais malgré hublot ouvert est souvent un lave-linge dont le filtre de pompe de vidange n’a pas été nettoyé depuis des mois.
La routine mensuelle anti-odeurs en 10 minutes chrono
Une fois par mois, appareil débranché, il suffit de préparer une serviette épaisse et une coupelle basse devant la trappe, puis de dévisser doucement le filtre pour laisser s’écouler l’eau. Le filtre se rince sous l’eau du robinet, avec une vieille brosse à dents pour les filetages, avant d’être remis en place. Dans la foulée, un cycle à 60 °C à vide, avec quelques vieux torchons, chasse les résidus accumulés par les lavages à 30 °C.
Pour tenir l’odeur à distance, cette routine gagne à inclure un coup de chiffon sec dans le repli du joint de hublot après chaque lessive, un nettoyage mensuel du bac à produits à la brosse, et le respect des doses de lessive, surtout liquide. Le hublot peut rester entrouvert, bien sûr, mais comme simple allié : le vrai changement vient de ce filtre de vidange entretenu régulièrement.
En bref
- 🧺 Chaque lessive, hublot du lave-linge entrouvert, bac à lessive sorti, mais une odeur de moisi persiste et intrigue les habitants de la maison.
- 🔧 L’odeur de lave-linge serait surtout liée au filtre de vidange, où une poche d’eau résiduelle mêlée de peluches et cheveux reste enfermée.
- ⏱️ Une routine mensuelle ciblant cette zone cachée, le joint du hublot et le bac à lessive pourrait transformer l’odeur et la santé de la machine.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité