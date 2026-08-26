Apéro : ce carpaccio de fruit d’été façon faux dessert salé va faire oublier vos feuilletés en 10 minutes

À l’heure de l’apéro, ce carpaccio de figues salé arrive sur la table comme un dessert de chef, tout en finesse. En dix minutes, il fait oublier les feuilletés et surprend même ceux qui jurent ne pas aimer le sucré-salé.

On dirait un dessert mais c’est salé : le carpaccio de figues qui a volé la vedette à mes feuilletés d’apéro

Sur la table, une grande assiette blanche, des disques violets qui brillent, une crème blanche qui coule, quelques éclats verts parsemés. Tout ressemble à un dessert de chef, entre tarte fine et pavlova fruitée. Les verres trinquent, les feuilletés sortent du four… mais tout le monde fixe cette assiette.

Ce tableau sucré cache en réalité un carpaccio de figues salé, prêt en dix minutes, sans four ni casseroles. Les figues mûres sont écrasées en rosaces, nappées de fromage frais et réveillées par la roquette, le miel et l’huile d’olive. Un trompe-l’œil frais qui prend aussitôt la place des feuilletés, souvent un peu lourds en début de soirée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 figues fraîches bien mûres

✅ 200 g de stracciatella ou burrata

ou burrata ✅ 50 g de roquette

✅ 40 g de pistaches ou noix + miel, huile d’olive, fleur de sel, poivre

Pourquoi ce carpaccio de figues bluffe tout le monde à l’apéro

Visuellement, on lit dessert : rosace brillante, crème blanche qui s’étale, filet ambré du miel, éclats verts façon fruits secs caramélisés. Pourtant, la première bouchée est résolument salée grâce à la fleur de sel, au poivre et à la légère amertume de la roquette. Pour que l’illusion fonctionne, on choisit des figues lourdes, souples sous le doigt, sans fente ni tache, à température ambiante.

La technique de chef pour écraser les figues sans les transformer en purée

Sur un grand plat très légèrement huilé, on dispose les demi-figues, côté chair vers le haut, puis on les couvre d’une feuille de papier cuisson. Avec le fond d’un verre, on appuie du centre vers l’extérieur, d’un geste continu, jusqu’à obtenir un disque de 3 à 4 mm. Si une figue se déchire, on rassemble simplement la chair pour former une nouvelle rosace.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, sécher, équeuter les figues, puis les couper en deux. Technique : Les disposer sur le plat, couvrir de papier cuisson, aplatir doucement. Cuisson : Retirer le papier, saler légèrement, ajouter un filet d’huile d’olive. Finition : Parsemer fromage, roquette, fruits secs, miel et poivre juste avant service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min 🔍 Le secret de l’expert En écrasant finement les figues, on augmente la surface de contact : sel, poivre, miel et fromage se mêlent mieux, équilibrant le sucre naturel sans lourdeur. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques grains de grenade et un zeste de citron râpé au moment de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Écraser trop fort les figues ou utiliser des fruits encore fermes, qui donnent un résultat aqueux, fade et sans relief.

Comment servir ce faux dessert à l’apéro (et enterrer définitivement les feuilletés)

On sert le carpaccio bien frais, au centre de la table, avec du pain de campagne grillé ou une focaccia tiède. Chiffonnade de jambon cru ou copeaux de parmesan renforcent le salé ; pour une version végétarienne, on mise sur chèvre frais et noix.