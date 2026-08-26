Biscuits au chocolat : ce fruit et 2 ingrédients du placard, sans sucre ajouté, arrêtez d’acheter ceux du commerce

Entre deux paquets de gâteaux ultratransformés, ces biscuits au chocolat 3 ingrédients ont changé nos goûters maison. Prêts en 25 minutes, ils cachent une astuce qui les rend irrésistibles.

Biscuits au chocolat : on les fait avec 3 ingrédients seulement et ils disparaissent à chaque fois

À peine sortis du four, une odeur de chocolat chaud et de banane caramélisée envahit la cuisine. Les bords dorés craquent légèrement, le cœur reste moelleux, les pépites de chocolat encore fondantes.

Ces biscuits au chocolat 3 ingrédients se façonnent en dix minutes avec ce que l’on a dans le placard. Trois produits du quotidien, zéro liste interminable… et, à table, ils disparaissent plus vite que les biscuits du commerce.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 banane bien mûre (≈ 120 g de chair)

✅ 90 g de gros flocons d’avoine

✅ 50 g de chocolat noir pâtissier, en pépites ou haché

✅ Optionnel : pincée de fleur de sel ou de cannelle

Pourquoi on délaisse les biscuits au chocolat industriels

En France, on grignote près de 8 kilos de biscuits sucrés par an, adultes comme enfants. Au rayon gâteaux, Yuka le rappelle : beaucoup de biscuits au chocolat sont très sucrés, riches en graisses saturées et en additifs, certains frôlent le 0/100. Plutôt que de multiplier les tests en supermarché, on prépare donc des biscuits maison simples, avec une liste d’ingrédients courte et lisible.

Biscuits au chocolat 3 ingrédients : la méthode inratable

Ici, tout repose sur une banane bien mûre, presque tachetée, qui apporte sucre naturel, humidité et liant. On ajoute des flocons d’avoine pour structure et fibres, puis du chocolat pâtissier en pépites. Résultat : des biscuits au chocolat sans sucre ajouté, de vrais cookies banane chocolat flocons d’avoine rassasiants, prêts à enfourner en quelques minutes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Écraser la banane mûre à la fourchette jusqu’à obtenir une purée, sans morceaux. Technique : Incorporer les flocons d’avoine, mélanger ; laisser reposer 5 à 10 minutes pour les hydrater. Cuisson : Ajouter le chocolat haché, former des boules et les déposer sur une plaque avec papier cuisson. Finition : Aplatir légèrement, cuire 15 à 20 min à 180 °C et laisser tiédir avant de décoller.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 25 min 🔍 Le secret de l’expert La banane bien mûre concentre sucres naturels et pectine : elle sucre, lie et remplace la matière grasse. Pendant le repos, les flocons d’avoine absorbent l’humidité et fixent une texture moelleuse qui ne s’effrite pas. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, une pincée de fleur de sel réveille le goût du chocolat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter la banane pas assez mûre et la surcuisson : on obtiendrait des biscuits secs, fades, parfois amers.

Conservation et variantes express pour vos biscuits au chocolat 3 ingrédients

Ces biscuits au chocolat 3 ingrédients se gardent deux jours dans une boîte hermétique, à température ambiante ; après, la banane les rend mous. Pour gagner du temps, on façonne les biscuits crus, on les congèle sur une plaque, puis on les cuit encore gelés en ajoutant une minute. Envie de changement ? Une pointe de vanille ou de cannelle suffit à modifier le parfum.