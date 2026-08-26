J’ai retrouvé cette façon de mariner les tomates de ma grand-mère : vos apéros d’été ne seront plus jamais les mêmes

À partir d’un vieux cahier taché, une marinade de tomates cerises marinées façon grand-mère s’est invitée à tous mes apéros de l’été. Quels détails transforment ce bol tout simple en rituel qu’on sauce jusqu’à la dernière goutte ?

Sur la table du jardin, un bol de tomates cerises brille dans une huile dorée qui sent l’ail et le basilic. On en pique une du bout des doigts : la peau cède, le jus sucré se mêle à la marinade et, d’un coup, on retrouve la chaleur d’une cuisine de grand-mère en plein mois d’août.

Cette façon de préparer des tomates cerises marinées pour l’apéro a ressurgi d’un vieux cahier taché de graisse. Quelques ingrédients du placard, un passage au frais, et le jus obtenu se sauce jusqu’à la dernière goutte. Comment transformer en dix minutes un simple demi-kilo de tomates en rituel d’été qui fait durer l’apéritif ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de tomates cerises rouges ou multicolores bien mûres

✅ 6 c. à s. d’huile d’olive vierge extra

✅ 2 c. à s. de vinaigre de vin rouge

✅ Assaisonnement : 1 petite gousse d’ail, 8 feuilles de basilic, 1 c. à c. de sucre blond, 1/2 c. à c. de fleur de sel, poivre, pincée de piment d’Espelette

La marinade de tomates cerises de ma grand-mère, le rituel de tous nos apéros

Dans cette marinade tomates cerises de grand-mère, rien de compliqué, mais chaque élément compte. On choisit des tomates cerises bien mûres et fermes ; elles rendront un jus parfumé sans s’abîmer. L’huile d’olive vierge extra sert de cocon, le vinaigre de vin rouge réveille le tout, le sucre blond arrondit l’acidité. Ail râpé très fin, basilic frais, fleur de sel, poivre et piment d’Espelette construisent ce goût d’été qu’on associe aux apéros de famille.

Pas-à-pas : la recette de tomates cerises marinées comme ma grand-mère

Pour réussir ces tomates cerises marinées comme autrefois, on respecte surtout deux règles : sécher parfaitement les tomates après les avoir rincées, et mélanger délicatement pour ne pas les écraser. On travaille dans un saladier large, on garde le ratio d’environ trois volumes d’huile pour un de vinaigre, puis on laisse la macération au frais faire son œuvre ; résultat, des tomates marinées apéritif qui restent fermes mais juteuses.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer et sécher 500 g de tomates cerises, les couper en deux puis les placer dans un saladier assez large pour les mélanger sans les écraser. Technique : Râper l’ail très finement, ciseler le basilic ; ajouter sur les tomates avec fleur de sel, sucre, poivre et piment, puis verser l’huile et le vinaigre. Cuisson : Couvrir le saladier et laisser les tomates cerises mariner au réfrigérateur au moins 1 h, 2 à 4 h pour un jus bien parfumé. Finition : Sortir la marinade 10 à 15 min avant l’apéro, transférer dans un bol, ajouter quelques feuilles de basilic et servir avec du pain de campagne grillé.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min + 2 h 🔍 Le secret de l’expert Sel et sucre font doucement dégorger les tomates ; leur jus se mêle à l’huile et au vinaigre, créant une sauce naturellement émulsionnée. Le ratio d’environ 3:1 et l’ail râpé très finement donnent des tomates parfumées mais jamais trop acides ni piquantes. ✨ Le twist gourmand : Récupérer le jus qui s’écoule en coupant les tomates, ou écraser une ou deux tomates supplémentaires, et en ajouter 2 à 3 c. à s. dans la marinade, avec quelques zestes très fins de citron jaune. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surdoser le vinaigre ou oublier le sucre, qui rendrait la marinade trop agressive, et servir les tomates glacées en sortie directe du frigo, ce qui fige l’huile et éteint les arômes.

Variantes & idées d’apéros autour de ces tomates marinées

Ces tomates marinées supportent très bien l’anticipation : on peut les préparer 2 à 4 h avant l’apéritif pour un jus presque sirupeux. Au réfrigérateur, elles se gardent jusqu’à 24 h ; ensuite, la chair commence à se déliter et la texture devient moins agréable.

Au moment de servir, on les accompagne de pain de campagne grillé, de dés de feta, de mozzarella ou de brebis frais. Le bol de tomates cerises marinées s’intègre parfaitement à un plateau d’antipasti maison, avec poivrons grillés, courgettes rôties ou focaccia tiède ; la marinade, elle, se termine souvent à la cuillère.