Je l’apporte à chaque repas de famille : cette tarte tomates-moutarde cache 2 gestes anti-pâte détrempée

À chaque repas de famille, ma tarte fine tomates moutarde à l’ancienne disparaît avant le plat principal tant sa pâte reste ultra croustillante. Deux gestes simples suffisent pour éviter qu’elle ne détrempe, encore faut-il les appliquer au bon moment.

Une odeur de pâte feuilletée chaude, de tomates légèrement confites et de moutarde qui pique juste ce qu’il faut… Dès que cette tarte fine arrive sur la table, les regards se lèvent, les téléphones sortent, les assiettes se rapprochent. On entend déjà les « garde-moi un bout » avant même qu’un couteau ne touche la croûte.

C’est le plat fétiche des repas de famille : servi en grandes bandes à l’apéritif ou en entrée, toujours dévoré avant le plat principal. Et, systématiquement, la même question fuse avant la première bouchée : « Comment tu fais pour garder la pâte aussi croustillante avec des tomates ? ». La réponse tient en deux gestes simples…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 rouleau de pâte feuilletée pur beurre (28 cm), environ 250 g

pur beurre (28 cm), environ 250 g ✅ 3 à 4 tomates charnues (cœur de bœuf, Roma, San Marzano), soit 600 à 700 g

(cœur de bœuf, Roma, San Marzano), soit 600 à 700 g ✅ 2 à 3 c. à soupe de moutarde à l’ancienne + 60 g de comté ou gruyère râpé fin (option)

+ 60 g de comté ou gruyère râpé fin (option) ✅ 1 à 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à café d’herbes de Provence, sel, poivre, quelques feuilles de basilic

L’apéritif-star des repas de famille : la tarte fine tomates & moutarde qu’on réclame avant même d’y goûter

Servie en grandes parts irrégulières à picorer avec les doigts, cette tarte fine joue sur le contraste entre pâte croustillante et tomates fondantes. Pour que la magie opère à chaque fournée, le choix des produits compte autant que le tour de main.

Côté tomates, on mise sur des variétés charnues : cœur de bœuf, Roma, San Marzano… Avec leur rapport chair/jus élevé, elles ne noient pas la pâte. Les Marmande très juteuses restent réservées à la salade. Ajoutons une pâte feuilletée pur beurre, une bonne couche de moutarde à l’ancienne et, pour moins de 8 € d’ingrédients, on a une tarte qui fait parler toute la table.

La double (voire triple) barrière anti-humidité sur la pâte

Ce qui ruine 90 % des tartes à la tomate, c’est l’eau. Premier geste indispensable : dégorger les tomates. On les tranche finement (2 à 3 mm), on retire les pépins visibles, puis on les sale légèrement dans une passoire. Quinze à vingt minutes plus tard, on éponge chaque tranche au papier absorbant ; toute cette eau ne finira pas dans la pâte.

Deuxième geste : la précuisson à blanc. On pique la pâte, on la couvre de papier cuisson et de poids, puis on la passe 10 minutes à 180 °C. La surface sèche, le feuilletage se structure et forme une barrière. Sur ce fond tiède, on étale la moutarde, éventuellement une fine couche de fromage râpé qui joue le rôle de troisième bouclier. Résultat : une tarte fine tomates moutarde à l’ancienne qui reste nette, jamais détrempée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les tomates, les trancher finement, retirer les pépins, saler en passoire 15 à 20 minutes puis bien les éponger. Préchauffer le four à 180 °C. Technique : Étaler la pâte dans un moule, la piquer, couvrir de papier cuisson et de poids, cuire à blanc 10 minutes jusqu’à ce que les bords commencent à dorer. Cuisson : Sur le fond précuit tiède, étaler la moutarde, parsemer le fromage râpé si souhaité, disposer les tomates en rosace, saler modérément, poivrer, ajouter herbes et filet d’huile. Finition : Enfourner 25 à 30 minutes, jusqu’à pâte bien dorée et tomates légèrement confites. Laisser tiédir 10 à 15 minutes avant de couper, puis ajouter quelques feuilles de basilic.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Tomates charnues bien dégorgées, précuisson à blanc et couche de moutarde créent une barrière qui limite l’eau et maintient la pâte sèche et croustillante du centre aux bords. ✨ Le twist gourmand : Saupoudrer 1 c. à soupe de semoule extra-fine ou de chapelure sur le fond précuit avant la moutarde ; elle absorbe les derniers jus sans se sentir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner des tomates très juteuses sur une pâte crue non précuite ; le feuilletage bout dans l’eau, se ramollit et ne feuillette plus.

Variantes & secours hors saison

Tiède, cette tarte révèle tout son équilibre entre feuilletage croustillant et moutarde douce-piquante. Froide, le lendemain, les tomates confites prennent presque un goût de conserve maison ; coupée en carrés, elle se glisse dans une boîte hermétique pour un pique-nique ou un déjeuner de bureau.

Quand la saison des tomates se termine, on peut remplacer les fraîches par 400 g de tomates pelées en conserve de bonne qualité, bien égouttées puis doucement pressées pour retirer un maximum de jus. Même montage, mêmes gestes anti-humidité, éventuellement une couche de fromage un peu plus généreuse : la tarte fine garde son caractère, même en plein hiver.