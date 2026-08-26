Vin : ne mettez plus de glaçons, les sommeliers les remplacent par ce fruit glacé presque invisible

Sur les terrasses chauffées, les glaçons dans le vin ne font plus illusion : ils le transforment en eau fade. Les sommeliers ont adopté un autre geste glacé, presque invisible, qui garde le verre vif sans sacrifier les arômes.

C’est fini pour les glaçons dans le verre de vin : les sommeliers glissent tous cette petite chose à la place

Dans un verre de rosé tiède, le tintement du glaçon semble toujours promettre un miracle. Le nez se ferme pourtant très vite, la bouche se fait plus aqueuse, la finale disparaît. En quelques minutes, la chaleur est domptée, mais le vin aussi.

Les sommeliers, eux, ont tourné la page des glaçons depuis longtemps. Quand la terrasse s’échauffe, ils glissent une « petite chose » dans le verre, presque invisible, qui rafraîchit sans trahir le travail du vigneron. Cette astuce se prépare en cuisine, très simplement.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 grappe (250 g) de raisins blancs ou noirs sans pépins

✅ 1 boîte hermétique ou sac de congélation

✅ 8 à 12 pierres à vin en stéatite, granit ou inox

en stéatite, granit ou inox ✅ 1 bouteille de vin rouge, blanc ou rosé à rafraîchir

L’erreur fatale : pourquoi les glaçons ruinent votre verre de vin

En fondant, un glaçon libère de l’eau pure qui se mélange au vin. La température baisse, mais aussi la concentration aromatique. Les tanins se relâchent, l’acidité semble moins nette, la sucrosité paraît forcée. Le rouge devient plat, le blanc perd sa tension, le rosé son côté gourmand. En trois gorgées, on boit plus une eau parfumée qu’un vrai vin.

L’astuce des sommeliers n°1 : les grains de raisin congelés

Les sommeliers misent d’abord sur les raisins congelés. On détache les grains, on les lave, puis on les sèche soigneusement pour éviter la pellicule de glace. Étalés dans une boîte, ils patientent au congélateur. Glissés ensuite dans le verre, ils rafraîchissent longtemps sans lâcher une goutte d’eau ni changer le goût. En fin de verre, on les croque comme un encas glacé, parfait pour valoriser une grappe un peu trop mûre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer les grains de raisin, bien les sécher, puis les étaler dans une boîte ou un sac. Technique : Placer raisins et pierres à vin propres au congélateur au moins 3 heures avant le service. Cuisson : Au moment de servir, déposer 2 à 4 raisins ou 2 à 3 pierres dans chaque verre. Finition : Déguster le vin frais ; croquer les raisins glacés, rincer les pierres, les sécher et recongeler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 3 h au congélateur 🔍 Le secret de l’expert On refroidit le vin avec un élément solide qui n’ajoute pas d’eau ; arômes et structure restent intacts. ✨ Le twist gourmand : Le twist gourmand : Choisir des raisins sans pépins, assortis au vin, à grignoter glacés en fin de verre ou entre deux gorgées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : LE GESTE INTERDIT : Ajouter des glaçons classiques ou des fruits mouillés ; l’eau libérée dilue le vin et l’aplatit totalement.

L’astuce des connaisseurs n°2 : les pierres à vin (ou à whisky)

Plus minimalistes, les pierres à vin en stéatite, granit ou inox se gardent en permanence au congélateur. Deux ou trois galets par verre suffisent ; ils se rincent, se sèchent et repartent aussitôt au froid pour le prochain apéritif.