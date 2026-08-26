Tomates : si vous les épluchez encore au couteau, vous ratez cette astuce de belle-mère qui fait tout en 30 secondes

Peler des tomates rapidement sans transformer la cuisine en champ de bataille, c’est possible. Le jour où ma belle-mère a repris mon saladier, j’ai changé de méthode.

La peau accroche, la chair fuit sous la lame et le jus éclabousse partout. Quand on prépare plusieurs tomates pour un coulis maison, les peler une à une au couteau tourne vite à la corvée.

Dans beaucoup de cuisines, une belle-mère aguerrie finit par prendre le saladier des mains. En trente secondes, une simple croix sur la tomate et deux bains successifs font disparaître la peau. Quand on veut peler des tomates rapidement, ce geste change tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de tomates mûres mais fermes

✅ 2 L d’eau pour le blanchiment

✅ 1 L d’eau très froide

✅ 10 à 15 glaçons + 1 sac de congélation zippé

Pourquoi le couteau n’est plus la bonne façon d’enlever la peau des tomates

Peler une tomate crue au couteau demande de la patience : la chair glisse, la peau résiste et on finit par entailler la pulpe. Pour un coulis, une sauce pour pâtes ou une ratatouille, mieux vaut éplucher des tomates facilement en les mondant plutôt que de les gratter au couteau.

Comment peler des tomates rapidement : la méthode des 30 secondes

On commence par rincer les tomates puis les sécher dans un torchon propre. Avec la pointe du couteau, on trace une petite entaille en croix à la base, sans percer la chair. Tomates rondes, Roma ou cœur-de-bœuf conviennent très bien.

Pendant ce temps, une grande casserole d’eau bout à gros bouillons et un saladier d’eau glacée attend à côté. On blanchit les tomates incisées 20 à 40 secondes, juste le temps que la peau se fendille autour de la croix, puis on les bascule dans le bain froid pour le choc thermique.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer, sécher, retirer le pédoncule et inciser une petite croix. Technique : Porter 2 L d’eau à ébullition et préparer un bain glacé. Cuisson : Blanchir les tomates 20 à 40 secondes selon leur taille, jusqu’à peau fendillée. Finition : Transférer dans l’eau glacée, laisser 1 minute puis tirer sur la peau.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Gain de temps x3 plus rapide 🔍 Le secret de l’expert L’entaille en croix ouvre la peau ; l’eau bouillante la détend, le bain glacé la resserre d’un coup. Elle se sépare alors de la chair encore ferme. ✨ Le twist gourmand : Garder le jus au fond du saladier : il déglace une poêle ou allonge un coulis en renforçant le goût. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser les tomates trop longtemps dans l’eau bouillante les fait cuire et éclater. Zapper le bain glacé ou la phase de séchage avant congélation donne un bloc compact plein de givre.

Bonus anti-gaspi : congeler et réutiliser ses tomates

Pour prolonger l’astuce pour peler les tomates, on prépare une réserve au congélateur. Tomates lavées, bien sèches, se rangent entières sur une plaque en une couche, puis dans un sac hermétique. On les sort encore gelées, on les passe sous un filet d’eau froide : la chair ramollie et l’eau de végétation aident la peau à glisser, prêtes pour les sauces mijotées et les soupes.