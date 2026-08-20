Fini la salade de tomates : ce fruit d’été en entrée et un geste de chef changent l’apéro en 10 minutes
Fin d’été, vos apéros méritent mieux que la même salade de tomates servie en boucle. Cette entrée aux figues fraîches, prête en 10 minutes, cache un geste qui change tout.
À force de ressortir la même salade de tomates à chaque apéro, les papilles finissent par s’ennuyer. Quand arrivent les figues violettes, souples et parfumées, tout change d’un coup : leur chair rouge se prête à une entrée aux accents de terrasse de restaurant, sans cuisson, avec juste ce qu’il faut de sucre naturel.
On écrase ces fruits gorgés de soleil, on les entoure de fromage ultra crémeux, de roquette poivrée et de fruits secs croquants, un filet de miel pour la lumière, un peu de jambon cru pour la touche bistrot. Dix minutes plus tard, l’apéro express a soudain des allures de carte de resto ; reste à connaître le geste qui fait la différence.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 6 figues fraîches mûres mais fermes
- ✅ 200 g de stracciatella, burrata ou fromage de chèvre frais
- ✅ 60 g de roquette, 40 g de noix ou pistaches concassées
- ✅ 2 c. à café de miel, 2 c. à soupe d’huile d’olive, fleur de sel, poivre, 4 tranches de jambon cru, pain de campagne
L’entrée aux figues qui remplace la salade de tomates en 10 minutes
Cette entrée aux figues fraîches joue sur trois sensations : le moelleux du fruit, le crémeux du fromage et le croquant des fruits secs. Résultat ; une assiette fraîche mais généreuse, beaucoup plus gourmande qu’une simple salade de tomates, parfaite à partager au centre de la table.
Pour 4 personnes, on prévoit 6 figues, 200 g de stracciatella ou de burrata, ou un bon chèvre frais, 60 g de roquette, 40 g de noix ou pistaches, un peu de miel liquide, de l’huile d’olive vierge extra, fleur de sel, poivre, quelques tranches de jambon cru et du pain de campagne grillé.
Pas à pas : l’assiette aux figues à assembler en quelques minutes
Le cœur de cette entrée figues burrata tient dans un geste : fendre les figues en deux puis les écraser à la fourchette, juste assez pour faire éclater la chair et libérer leur jus. Autour, on installe roquette, fromage et fruits secs comme un petit paysage de terrasse.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer, sécher les figues, ôter la queue, les couper en deux, les disposer sur le plat et les écraser légèrement au dos de la fourchette.
- Technique : Glisser la roquette entre les figues, ajouter la stracciatella, la burrata ou le chèvre frais en petits nuages, puis parsemer les noix ou pistaches concassées.
- Cuisson : Griller 4 à 8 tranches de pain de campagne 3 à 4 minutes au four à 220 °C ou à la poêle pour obtenir une croûte bien dorée.
- Finition : Arroser d’huile d’olive, ajouter le miel en filet, saler à la fleur de sel, poivrer et, si souhaité, glisser la chiffonnade de jambon cru avant de servir aussitôt.
Personnaliser votre entrée aux figues comme au restaurant
Stracciatella pour une version très lactée, burrata pour un effet boules crémeuses à déchirer à table, chèvre frais pour tendre le sucré des figues avec une pointe d’acidité ; on adapte le fromage à son goût et à la maturité des fruits.
Sans jambon cru, cette assiette devient un apéro express aux figues totalement végétarien. On peut varier les fruits secs, en ajoutant quelques noisettes ou amandes grillées, et jouer sur le pain : campagne bien grillé, focaccia tiède ou baguette pour récupérer le mélange figues, fromage et miel.
En bref
- 🥗 À la fin de l’été, une entrée aux figues fraîches remplace la salade de tomates et promet un apéro d’inspiration terrasse de restaurant.
- 🍇 La recette détaille comment écraser les figues, ajouter burrata ou chèvre, roquette, miel et fruits secs pour un apéro express aux figues très gourmand.
- 🥖 Astuces de chef, choix du fromage et variantes végétariennes transforment cette entrée figues burrata en plateau digne des meilleures terrasses de bistrot.
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