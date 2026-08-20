C’est fini pour le sucre blanc dans les gâteaux : les pâtissiers misent sur cet ingrédient du placard qui change tout

Partout en France, des pâtissiers remplacent le sucre blanc dans les gâteaux tout en gardant une texture ultra moelleuse. Leur nouvelle arme tient dans une simple purée de fruits riche en fibres, déjà présente dans bien des placards.

C’est fini pour le sucre blanc dans les gâteaux : les pâtissiers le remplacent tous par cet ingrédient qu’on a déjà dans son placard

Le parfum de gâteau chaud, la vapeur qui s’échappe du four, la mie encore tiède qu’on partage à la cuillère : dans ce décor, on verse toujours le même sucre blanc, presque machinalement.

Les pâtissiers commencent pourtant à tourner la page : ils veulent des gâteaux plus aromatiques, moins sucrés, sans perdre le moelleux. Leur arme secrète tient dans un simple bocal du placard, prêt à remplacer le sucre raffiné grain pour grain.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de purée de dattes maison très lisse

✅ 3 œufs

✅ 150 g de farine de blé + 8 g de levure chimique

✅ 80 g d’huile neutre ou 100 g de yaourt nature

Le problème caché du sucre blanc dans vos gâteaux

Dans un gâteau, le sucre blanc ne fait pas que sucrer. Il retient l’humidité, aide la pâte à lever et dore la croûte grâce à la réaction de Maillard. Si on en retire trop brutalement, la mie devient compacte, le gâteau reste pâle et sèche plus vite. Pour réduire la charge glycémique sans tout sacrifier, il faut un remplaçant qui garde l’eau et apporte du goût.

La purée de dattes, le “sucre de pâtissier” caché dans votre placard

Cette place, les pâtissiers la donnent de plus en plus à la purée de dattes. Mixées avec un peu d’eau tiède, les dattes deviennent une crème épaisse, riche en fibres, qui retient l’humidité et parfume la mie d’une note caramélisée. Leur indice glycémique reste modéré, la texture gagne en onctuosité et la couleur se teinte d’ambre, parfaite pour les cakes rustiques aux épices, aux noix ou au chocolat.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Ramollir les dattes dans un peu d’eau tiède, mixer en purée très lisse. Technique : Fouetter purée de dattes et œufs, incorporer huile puis farine, levure et sel. Cuisson : Verser dans un moule huilé, cuire 25 à 30 minutes à 170–180 °C. Finition : Laisser tiédir avant de démouler pour que la mie se stabilise.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert Les fibres des dattes retiennent l’eau dans la pâte et la relâchent doucement ; le gâteau reste moelleux, avec une saveur caramélisée, même en réduisant fortement le sucre raffiné. ✨ Le twist gourmand : Marbrer la pâte avec une cuillerée de tahini ou de purée de noisette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter trop de liquide pour « détendre » la purée de dattes : la mie devient lourde et compacte.

Comment remplacer le sucre blanc pas à pas sans rater vos gâteaux

Pour remplacer le sucre blanc dans les gâteaux sans surprise, on commence en retirant seulement 10 % du sucre, puis en substituant la moitié par de la purée de dattes. La version 100 % sans sucre blanc marie purée de dattes et compote de pommes, parfaite aussi pour un moelleux au chocolat cuit 15 à 18 minutes à 180 °C.

Sources Top Santé

«Moins de 100 calories la part ce gateau au chocolat ultra leger est mon favori de lete»