Vous oubliez le dessert ? Ce dessert au café de dernière minute, sans four, 3 ingrédients, rend vos invités accro

Invités déjà à table et aucun dessert en vue ? Ce cappuccino cake 3 ingrédients, sans cuisson ni œuf, se lance en 10 minutes et arrive ultra fondant au café.

Dans le moule, une crème couleur café qui tremble à peine, lisse comme un entremets de pâtisserie. Odeur de cappuccino, fraîcheur du frigo, texture fondante sous la cuillère : personne ne devine que ce dessert est né d’un oubli total de dessert.

Quand le repas s’improvise et que le temps file, on a souvent pensé au plat… mais pas au sucré. Ce cappuccino cake sans cuisson, 3 ingrédients du placard seulement, repose au frais pendant l’apéro. Résultat ; ce sont les invités qui le réclament.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 ml de lait demi-écrémé ou entier

✅ 300 ml de café cappuccino déjà sucré

✅ 100 g de fécule de maïs

✅ Cacao en poudre pour servir (facultatif)

Le dessert de dernière minute quand on a « oublié » : pourquoi ce cappuccino cake sauve vos repas

Sans œuf, sans farine, sans four, ce dessert fonctionne comme un entremets express. On mélange, on chauffe quelques minutes, puis le réfrigérateur fait tout le travail. Son parfum de café lacté rappelle un tiramisu léger, mais avec une liste d’ingrédients bien plus courte.

On le prépare en début de repas, il prend au froid pendant la cuisson du plat, et arrive sur la table découpé en tranches nettes, fraîcheur garantie. Budget mini ; parfait quand des amis s’invitent à la dernière minute.

Pas-à-pas express : réussir le cappuccino cake à la casserole

Le principe ; transformer lait, cappuccino sucré et fécule en une crème lisse, assez épaisse pour se tenir, mais encore fondante. Tout se joue sur deux points ; délayer la fécule à froid, puis chauffer à feu moyen en fouettant sans s’arrêter.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Délayer la fécule avec 100 ml de lait froid dans un bol, jusqu’à obtenir un mélange lisse, sans grumeaux. Technique : Verser le reste du lait et le cappuccino sucré dans une casserole, ajouter la fécule délayée puis fouetter sur feu moyen jusqu’à ce que la crème épaississe. Cuisson : Retirer du feu dès que la texture devient bien crémeuse, puis verser aussitôt dans un moule légèrement humidifié ou dans des verrines. Finition : Laisser tiédir, filmer, puis placer au réfrigérateur au moins 4 heures ; pour un démoulage net, plonger brièvement le fond du moule dans l’eau tiède avant de poudrer de cacao.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min + 4 h de froid 🔍 Le secret de l’expert La fécule gélifie le mélange lait et cappuccino juste sous l’ébullition ; au froid, elle donne une texture de flan tendre, qui se coupe net tout en restant fondante. ✨ Le twist gourmand : Tapisser le fond du moule de quelques biscuits imbibés de café avant de verser la crème ; effet tiramisu léger garanti. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas laisser la crème bouillir fort ni cesser de fouetter ; elle accrocherait, ferait des grumeaux et donnerait un gâteau dense, peu agréable.

Questions pratiques : organisation, conservation, dépannage

On peut le préparer la veille ; il se garde 2 jours au frais et se sert glacé, poudré de cacao.