J’ai ouvert cette petite trappe en bas du lave-linge après 6 ans : ce qui en est sorti explique l’odeur

Après des mois de linge qui sent le renfermé, une petite trappe en bas de mon lave-linge a tout changé. Que cachait ce filtre de vidange oublié depuis 6 ans ?

Pendant des mois, la buanderie sentait le renfermé alors que le linge semblait propre. Cycles à 30 °C, programmes “éco”, lessive changée, doses augmentées : rien n’effaçait cette odeur humide, surtout sur les serviettes et les draps. Le tambour avait été lancé à vide au vinaigre blanc, le hublot restait entrouvert, le joint avait été frotté.

Pourtant, un détail avait été oublié pendant… six ans : la petite trappe tout en bas du lave-linge, celle que personne n’ouvre jamais. Ce n’est qu’au moment où elle a été dévissée que tout s’est expliqué, en voyant ce qui est tombé avec l’eau trouble. Que se passe-t-il vraiment derrière ce minuscule portillon ?

Pendant 6 ans, je nettoyais tout… sauf cette petite trappe en bas de la machine

Dans beaucoup de foyers équipés d’un lave-linge à hublot, la scène est la même. Le tambour brille, le bac à lessive paraît correct, un cycle chaud au vinaigre blanc a déjà été tenté, mais l’odeur de moisi revient dès l’ouverture de la porte. Le linge ressort visiblement propre, pourtant cette senteur de cave humide s’accroche aux fibres.

En lavant presque tout à 30 °C, les salissures visibles disparaissent, mais un film gras de lessive, d’assouplissant et de graisses corporelles se dépose peu à peu dans la cuve, les tuyaux… et jusqu’au filtre de vidange. Cette zone reste cachée, humide et tiède. Un terrain idéal pour que bactéries et moisissures s’installent sans qu’aucun regard n’y soit jamais posé.

Cette trappe cache le filtre de vidange : le vrai réservoir à mauvaises odeurs

Cette petite trappe, souvent marquée d’un pictogramme en forme de goutte d’eau, cache le filtre de vidange. Sa mission est de retenir tout ce que le tambour n’évacue pas : pièces de monnaie, boutons, mouchoirs, cheveux, peluches. Avec le temps, ces résidus s’agglutinent dans une poche d’eau stagnante, qui finit par tourner et dégager une odeur d’égout à chaque cycle.

Pour assainir vraiment la machine, ce filtre doit être vidé régulièrement. La méthode reste simple, à condition d’anticiper l’eau qui va sortir. Il faut :

débrancher la machine et couper l’arrivée d’eau ;

glisser une bassine plate et une serviette épaisse devant la trappe ;

ouvrir le portillon, tirer le petit tuyau de vidange s’il existe et le laisser se vider ;

dévisser lentement le bouchon du filtre, sens inverse des aiguilles d’une montre ;

rincer le filtre sous l’eau chaude, retirer fibres et objets, puis essuyer le logement avec un chiffon et un peu de vinaigre blanc ;

; revisser sans forcer et lancer un court cycle à vide pour vérifier qu’il n’y a pas de fuite.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie 4 relavages évités / mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le filtre de vidange accumule cheveux, fibres, petits objets et une eau stagnante chargée en bactéries. À chaque cycle, une partie de cette eau contaminée se mélange à l’eau de lavage et se dépose sur le linge. En ouvrant la trappe, en vidangeant complètement cette eau et en brossant le filtre ainsi que son logement, la source principale de contamination disparaît. Le cycle chaud au vinaigre blanc dissout en plus les graisses et résidus dans tout le circuit, du tambour jusqu’à la pompe. 💡 Le petit plus : Associer systématiquement le nettoyage du filtre à une lessive de draps ou de serviettes à 60 °C avec un peu de vinaigre blanc : en un seul rituel trimestriel, toute la machine est entretenue, du tambour jusqu’au circuit de vidange. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ouvrir la trappe sans bassine ni serpillière ou revisser le filtre en forçant pour masquer l’odeur : risque d’inondation, joint abîmé et encrassement qui revient encore plus vite.

Les bons réflexes pour ne plus jamais laisser cette trappe dormir 6 ans

Pour éviter que la scène ne se reproduise, mieux vaut intégrer ce nettoyage au planning de la maison : un passage sur le filtre de vidange tous les trois mois environ, associé à une lessive de draps ou de serviettes à 60 °C avec un peu de vinaigre blanc. Ensuite, garder quelques réflexes simples : laisser le hublot et le bac entrouverts, essuyer le joint de porte, doser correctement la lessive et ne pas remplir le tambour à ras bord. La machine respire, et le linge aussi.