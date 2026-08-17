Audrey Hepburn ne jurait que par ce dessert d’été avec seulement 4 ingrédients : ultra fondant et prêt en 10 min

Star des canicules, le dessert d’été d’Audrey Hepburn mise sur une simple salade de pêches au citron et à la menthe, prête en dix minutes. Quel geste précis la rend si fondante sans four ni crème ?

Dessert d’été signature d’Audrey Hepburn : seulement 4 ingrédients pour un résultat absolument fondant

Dans la chaleur d’une soirée d’été, il y a ce moment où l’air se charge d’odeur de pêche mûre, de citron fraîchement pressé, de menthe froissée entre les doigts. Pas de four, pas de crème ; juste un grand saladier qui attend son miracle.

Ce dessert d’été associé à Audrey Hepburn repose sur quatre ingrédients seulement, mais il offre une texture presque fondante, comme si la chair du fruit se transformait en sirop. On assemble, on mêle à peine, et quelque chose de très simple devient soudain irrésistible.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 pêches fraîches bien mûres (blanches ou jaunes)

✅ 1 citron jaune frais

✅ 1 cuiller à café de sucre

✅ 6 à 8 feuilles de menthe fraîche

Pourquoi le dessert d’été d’Audrey Hepburn fait autant envie

Ce dessert d’été Audrey Hepburn, une simple salade de pêches, répond à tout ce qu’on réclame après un repas chaud : frais, léger, juteux. Quatre ingrédients seulement, zéro cuisson, et l’impression de partager un moment de terrasse, loin de la chaleur.

Pas à pas : la salade de pêches au citron et à la menthe

Tout se joue sur la maturité du fruit. On choisit des pêches bien mûres mais encore fermes, on les épluche sans les meurtrir, puis on les tranche régulièrement pour qu’elles restent entières et donnent cette texture fondante dès la première cuillerée.

Dans le saladier, le jus de citron frais et la cuiller à café de sucre enveloppent les tranches sans les écraser. Une courte macération au frais suffit à faire naître un sirop clair, parfumé, qui équilibre sucre et acidité sans alourdir le dessert.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, éplucher puis dénoyauter les pêches ; les couper en fines tranches. Technique : Les déposer dans un grand saladier, ajouter sucre et jus de citron frais. Cuisson : Mélanger très délicatement, puis laisser macérer 5 à 10 minutes au frais. Finition : Au moment de servir, ciseler la menthe, l’ajouter et remuer à peine.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation 10 min 🔍 Le secret de l’expert Le cœur de cette recette, ce sont des pêches à maturité : leur chair déjà souple libère facilement son jus. Le sucre et le citron déclenchent une légère osmose qui transforme ce jus en fin sirop, sans cuisson, tandis que la menthe, ajoutée en dernier, garde tout son éclat. ✨ Le twist gourmand : Pour une touche de restaurant, on peut servir la salade avec une cuillerée de yaourt grec bien froid et quelques amandes ou pistaches légèrement torréfiées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Des pêches dures ou farineuses, trop de citron, trop de menthe, et le dessert perd son élégance ; on se retrouve avec une salade acide, verte, aux morceaux cassés.

Servir, conserver et faire évoluer la salade de pêches

On sert cette salade très fraîche, dans des bols passés au réfrigérateur. À table, quelques amandes ou pistaches concassées suffisent. En revanche, on évite de la préparer trop tôt, pour ne pas liquéfier les fruits.