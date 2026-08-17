Mes invités ont raclé le plat : cette tarte au chocolat meringuée façon pâtissier cache un geste clé à ne plus ignorer

Un simple dîner entre amis s’est terminé avec un silence religieux autour d’une tarte au chocolat meringuée. Quels gestes ont suffi pour obtenir cet effet pâtisserie ?

Mes invités ont raclé le plat : cette tarte au chocolat sous son nuage de meringue dorée n’a pas tenu dix minutes

Quand la tarte est sortie du frigo, une odeur dense de chocolat et de cacao grillé a envahi la pièce. Sous le chalumeau, la meringue prenait une couleur blonde, prête à craquer sous la cuillère.

On redoute souvent la tarte au chocolat trop sucrée, un peu lourde. Ici, cette tarte au chocolat double ganache, sur base cacao croustillante et nuage de meringue dorée, a disparu avant même le café. Comment obtenir ce résultat sans passer la journée en cuisine ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte sablée au cacao : 200 g de farine T55, 40 g de cacao non sucré, 2 càs de sucre glace, 120 g de beurre mou, 1 œuf

✅ Ganache au chocolat noir : 150 g de chocolat noir 60–70 % cacao, 12 cl de crème liquide entière, 1 pincée de sel

✅ Ganache au chocolat au lait : 150 g de chocolat au lait, 8 cl de crème liquide entière, 1 pincée de sel

✅ Meringue italienne et finition : 100 g de blancs d’œufs, 200 g de sucre, 70 g d’eau, framboises, copeaux de chocolat, fleur de sel

La tarte au chocolat meringuée qui fait croire à une pièce de pâtissier

Cette tarte au chocolat meringuée joue sur quatre étages ; pâte sablée au cacao, ganache au chocolat noir, ganache au lait, meringue italienne brûlée au chalumeau. Les couches bien dessinées rappellent les vitrines de pâtisserie.

La ganache noire, un peu plus ferme, sert de socle à la ganache au lait, plus douce. Au-dessus, la meringue italienne montée avec un sirop à 118 °C apporte la note de sucre et de légèreté.

Étape 1 – La base cacao ultra croustillante qui ne ramollit pas

Pour une base cacao qui reste bien sèche, on sable farine, cacao, sucre glace et beurre sans trop travailler, puis on ajoute l’œuf rapidement. La pâte repose au moins 1 heure au frais avant la cuisson à blanc à 180 °C ; ce temps fait toute la différence.

Sur ce socle refroidi, on verse la ganache noire tiède, puis la ganache au lait quand la première est figée. Les couches restent nettes et prêtes à recevoir le nuage de meringue italienne.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sabler pâte cacao, ajouter l’œuf, reposer 1 h, cuire 10 min à 180 °C. Technique : Émulsionner chocolat noir et crème chaude, couler dans le fond froid, refroidir. Cuisson : Préparer la ganache au lait, la laisser tiédir, verser doucement sur la première couche prise. Finition : Cuire sucre et eau à 118 °C, verser sur les blancs, fouetter, pocher, dorer au chalumeau.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total Prépa 1 h 15 + repos 🔍 Le secret de l’expert Le montage marche parce que la ganache noire plus dense stabilise la coupe, la crème entière donne des ganaches brillantes et la meringue italienne reste bien ferme. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pincée de fleur de sel dans chaque ganache et quelques framboises fraîches sur le dessus réveille le chocolat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser la ganache au lait brûlante ni coller le chalumeau ; sinon les couches se mélangent et la meringue se liquéfie.

Finition de chef : dorure au chalumeau, découpe nette et service parfait

On dore la meringue, puis on tranche avec un couteau passé sous l’eau chaude. La tarte se garde 24 heures.