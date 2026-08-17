Pain de Gênes : ce fromage ultra crémeux le rend plus moelleux qu’en boulangerie et évite qu’il sèche le lendemain
À la maison, le pain de Gênes finit souvent sec dès le lendemain. Cette version au mascarpone, dans un moule de 20 cm, promet une mie fondante à surprendre votre boulanger.
Pain de Gênes au mascarpone : l’ingrédient secret qui le rend plus moelleux qu’à la boulangerie
Sous la lame, la croûte dorée se fend à peine, révélant une mie serrée, humide, presque crémeuse. Ce pain de Gênes fait partie de ces gâteaux aux amandes façon boulangerie qu’on ramène encore tièdes, mais qu’on peine souvent à reproduire à la maison.
On l’aère, on surveille la cuisson… et pourtant la tranche se dessèche dès le lendemain. Il suffit pourtant d’un ajustement dans la pâte pour obtenir un pain de Gênes ultra moelleux, qui reste fondant plusieurs jours ; un ingrédient clé se cache au rayon frais.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 4 œufs moyens à température ambiante
- ✅ 120 g de sucre en poudre
- ✅ 150 g de poudre d’amandes fine
- ✅ 100 g de mascarpone entier
Pourquoi votre pain de Gênes finit souvent sec ou compact
Classiquement, le pain de Gênes contient beaucoup de poudre d’amandes et peu de farine. La mie est naturellement serrée ; si les œufs ne sont pas bien montés ou si le four chauffe trop, le gâteau se dessèche.
Le beurre, lui, fige en refroidissant. On se retrouve vite avec une texture compacte, surtout sur les bords, loin du moelleux qu’on attend d’un pain de Gênes façon boulangerie.
L’ingrédient à remplacer : pourquoi le mascarpone change tout
Pour inverser la tendance, on va simplement remplacer le beurre par du mascarpone. Ce fromage frais entier apporte autant de matière grasse mais davantage d’humidité, et surtout il ne durcit pas au froid : le pain de Gênes au mascarpone reste souple plus longtemps.
Sa saveur discrète n’écrase pas l’amande ni la vanille. En travaillant le mascarpone légèrement détendu, puis en cuisant à 170 °C chaleur statique, on obtient une croûte fine et une mie moelleuse, jamais sèche.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer à 170 °C chaleur statique. Beurrer un moule de 20 cm et chemiser le fond de papier.
- Technique : Fouetter œufs, sucre et sel 6 à 8 min jusqu’au ruban. Assouplir le mascarpone avec la vanille, puis l’ajouter délicatement.
- Cuisson : Tamiser poudre d’amandes, farine T45 ou T55 et levure chimique ; les incorporer en deux fois à la spatule, sans casser la mousse.
- Finition : Verser dans le moule, parsemer d’amandes effilées, cuire 30 à 35 min ; laisser tiédir 10 min, démouler sur grille avant de couper.
Variantes de chef pour un dessert « pâtisserie »
Zeste de citron, pointe de rhum, nappage à la confiture d’abricot, fruits frais ou version sans gluten à la fécule de maïs (Maïzena) : ce pain de Gênes fondant se décline, puis se garde deux jours sous cloche.
En bref
- 🍰 Pain de Gênes maison jugé trop sec, cette version au mascarpone promet un gâteau aux amandes façon boulangerie, simple à préparer chez soi.
- 🔥 Étapes clés: œufs montés au ruban, appareil léger, cuisson à 170 °C et repos maîtrisé pour obtenir un pain de Gênes ultra moelleux.
- 🤫 Un seul changement d’ingrédient transforme aussi la conservation, avec un pain de Gênes fondant plusieurs jours qui rappelle les meilleures vitrines de pâtisserie.
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