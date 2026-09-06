Tomates du potager : si vous ne faites pas ce geste avant la mi-septembre, vous risquez de gâcher votre récolte

Entre fin août et la mi-septembre, vos tomates entrent dans une zone à risques où mildiou et nuits fraîches peuvent tout gâcher. Un geste simple, à faire au bon moment, permet pourtant de sauver plusieurs semaines de récolte.

Début septembre, le potager a encore des airs d’été : grappes de tomates bien remplies, feuillage foisonnant, odeur de terre chaude en fin de journée. On se dit que tout va finir tranquillement de mûrir sur pied… puis les nuits fraîchissent, la rosée s’attarde et, parfois, une belle grappe commence à tacher d’un coup.

Cette bascule n’a pourtant rien d’une fatalité. Entre fin août et la mi-septembre, il existe une courte fenêtre où un simple geste permet de sauver la plupart des fruits déjà formés. L’idée n’est pas d’arracher tout, mais d’anticiper juste assez pour devancer le mauvais temps.

Mi-septembre : ce que vos tomates ne vous disent pas

En journée, le thermomètre peut encore afficher de belles valeurs, mais les nuits ont déjà raccourci et rafraîchi. Cette amplitude fait perler une humidité persistante sur le feuillage, surtout quand la rosée met des heures à sécher. Or ces conditions favorisent nettement le mildiou de la tomate, qui peut toucher feuilles, tiges puis fruits en quelques jours seulement.

Autour de la mi-septembre, ces signaux deviennent fréquents dans une grande partie de la France, plus tôt au nord et en altitude, plus tard au sud. Au potager, quelques détails doivent alors faire tilt :

nuits fraîches répétées ;

rosée qui sèche mal ;

pluie annoncée plusieurs jours.

Le geste clé avant la mi-septembre : la récolte de sécurité

Le bon réflexe, c’est de récolter ses tomates avant la mi-septembre, en faisant une récolte de sécurité. On parcourt les rangs avec une cagette et l’on cueille toutes les tomates qui ont atteint leur taille définitive, même encore vertes. Leur vert pâlit, la peau est ferme et lisse : ces fruits finiront très bien de mûrir à l’abri.

À l’inverse, les toutes petites billes dures et les fleurs tardives peuvent rester : elles ont très peu de chances d’arriver à maturité. On commence la cueillette par les plants déjà marqués de taches brunes ou de zones sombres, puis on laisse dehors les fruits bien colorés sur les pieds encore sains tant que la météo reste douce.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 RÉCOLTE SAUVÉE 2 à 4 semaines gagnées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La tomate est un fruit climactérique : même cueillie, elle continue à mûrir si elle est gardée au chaud. À l’abri du froid et de l’humidité, les fruits échappent au mildiou et poursuivent naturellement leur maturation. 💡 Le petit plus : Une banane bien mûre dans la cagette dope l’éthylène, mais impose de vérifier les fruits très régulièrement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser les tomates humides dehors jusqu’à la gelée ou les entasser au froid : elles noircissent avant de mûrir.

Les faire mûrir à l’intérieur… et aider les plants à boucler la saison

Bonne nouvelle, la tomate est un fruit climactérique : même cueillie, elle continue à mûrir si elle est gardée au chaud. Une pièce à 18‑22 °C suffit. On étale les fruits en une seule couche dans des cagettes ou sur du papier, sans les serrer, et l’on retire vite ceux qui s’abîment.

Dehors, on enlève les feuilles malades et celles qui masquent les grappes, on coupe fleurs tardives et mini-fruits, puis on ajoute un paillis minéral qui garde la chaleur du jour. Si les nuits fraîchissent, un simple voile de forçage et un arrosage au pied, sans mouiller le feuillage, suffisent souvent à mener les dernières tomates à maturité.