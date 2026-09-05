Si vous avez mis des galets blancs au pied de votre façade, ce détail peut noircir le mur en quelques hivers

Un samedi de septembre, un propriétaire recouvre le pied de sa façade de galets blancs pour ne plus désherber. Quatre hivers plus tard, une bande sombre au bas du mur révèle un problème bien plus coûteux qu’il ne l’imaginait.

Un samedi de septembre, il a déroulé son géotextile, versé ses galets blancs au pied de la façade et, en une après-midi, le décor a changé. Plus de terre nue, plus d’herbes folles, une maison qui semble plus nette.

Cette scène parle à beaucoup de propriétaires : un ruban minéral bien net, la promesse de ne plus désherber et l’impression d’un pied de mur “propre”. Quatre hivers plus tard pourtant, ce n’est pas le galet qui a noirci, mais l’enduit du bas de façade.

En septembre, la fausse bonne idée des galets blancs

Le principe des galets blancs au pied de la façade paraît logique : recouvrir la terre d’un paillage minéral pour bloquer les repousses. Les fiches de jardinage le vantent, rappelant qu’ils « empêchent la prolifération des mauvaises herbes et limitent la corvée de désherbage », cite jardinage.pagesjaunes.fr.

Alors on nettoie, on pose un feutre géotextile, on déverse les galets à plat jusqu’au mur. Mais on oublie de se demander où ira l’eau de pluie, ni comment cette bande minérale va vieillir sous les éclaboussures et les salissures de la rue.

Quatre hivers plus tard : le géotextile sature

Au départ, le feutre laisse passer l’eau tout en retenant les racines. Puis, année après année, poussières, fines de galets, feuilles et pollens bouchent ses mailles. « Ce type de toile peut empêcher les échanges d’eau entre les couches et, à long terme, limiter l’activité biologique de surface », rappelle un guide spécialisé.

Quand ce filtre est saturé et que la bande de galets reste à plat, l’eau ne s’infiltre plus, elle glisse et s’arrête au pied du mur. Or « un bas de mur humide peut venir d’éclaboussures de pluie répétées, d’un terrain trop haut, d’un défaut de drainage, d’une eau qui stagne au pied de la façade », prévient minizap.fr. Enduit qui cloque, taches au bas du mur : le soubassement ne sèche plus.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Temps d’entretien annuel 10 minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une bande de mur dégagée et une pente visible obligent l’eau à s’éloigner du soubassement, même lors des pluies intenses. 💡 Le petit plus : tester la bande de galets au jet d’arrosage : si l’eau forme des flaques durables, il faut corriger la pente ou changer le géotextile. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser des galets à plat contre l’enduit, sur un géotextile bas de gamme : l’eau reste piégée au pied du mur.

Corriger la bande de galets sans tout refaire

La première étape consiste à retirer les galets blancs au pied de la façade sur 20 à 30 cm le long du mur. On inspecte l’enduit, les traces d’humidité et l’état du géotextile : s’il ressemble à une boue grise, il a fait son temps.

Ensuite, on redonne une pente d’éloignement vers le jardin, on remplace le feutre par un géotextile drainant, on ajoute une couche de gravier grossier puis on remet les galets, en laissant 15 à 20 cm de mur nu sous l’enduit. Un contrôle après chaque orage, puis tous les quatre hivers, suffit à vérifier que l’eau file loin du soubassement.