Mes enfants réclament du sucre après l'école : ce réflexe au goûter que les nutritionnistes veulent vous faire oublier

À la sortie de l’école, vos enfants réclament systématiquement du sucré et vous hésitez entre dire oui ou non. Que préconisent vraiment les nutritionnistes pour ce goûter sucré enfant ?

Cartable jeté dans l’entrée, odeur de biscuits dans la cuisine, chaussures à moitié enlevées… et la phrase tombe : « On peut avoir quelque chose de sucré ? ». Le ventre gargouille, la tête est encore à la récré, et les yeux filent déjà vers le placard. Ce moment-là, on le redoute parfois plus que les devoirs.

Les nutritionnistes sont formels : à la sortie de l’école, la faim est bien réelle. Le goût sucré rassure, console, stimule ; c’est normal que les enfants le réclament. Pourtant, entre goûter sucré enfant, boissons sucrées et biscuits fourrés, le sucre s’accumule vite. Et si on transformait ce rituel en vrai goûter après l’école qui cale, protège les dents et laisse une place au plaisir ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 fruit frais de saison (pomme, banane, poire, clémentine…)

✅ 1 tranche de pain complet ou 1 petite part de cake maison aux fruits

✅ 1 laitage nature selon la faim (yaourt, lait ou fromage blanc)

✅ 1 petite portion plaisir : 1 à 2 carrés de chocolat, crêpe ou mini-viennoiserie

Pourquoi ils veulent du sucre à 16 h : pas un caprice, une vraie faim

Entre le déjeuner et la sortie de classe, il s’écoule souvent quatre heures ou plus. Les enfants ont couru, réfléchi, parfois peu mangé à la cantine ; leur faim est bien là. Le sucré arrive en tête, parce que le cerveau adore cette énergie rapide.

D’après l’ANSES, les sucres représentent déjà environ 57 % des glucides consommés chez les enfants, dont 7 % apportés par les boissons sucrées. Et 43 % des 1–3 ans, presque 64 % des 7–10 ans en boivent régulièrement. On comprend pourquoi les nutritionnistes parlent de vigilance douce, surtout pour protéger la santé bucco-dentaire et éviter les caries précoces.

Ce que disent les nutritionnistes : sucre oui, mais pas n’importe comment

Bonne nouvelle ; le sucre n’est pas banni du goûter équilibré. Les spécialistes recommandent de construire l’encas autour d’un fruit, d’un produit céréalier, éventuellement d’un laitage nature, puis d’ajouter une petite douceur. L’idée est de rassasier vraiment, sans empiler les produits ultra-transformés.

Côté boissons, le PNNS est clair : avant 3 ans, seule l’eau est conseillée ; jus, sodas et sirops sont à éviter. Entre 4 et 11 ans, les boissons sucrées devraient rester exceptionnelles, limitées à un demi-verre par jour maximum. Un fruit entier, riche en fibres, cale bien mieux qu’un jus qui fait grimper la glycémie sans mâcher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Anticiper des fruits lavés, du pain tranché au congélateur, des compotes sans sucres ajoutés et des laitages nature dans le frigo. Technique : À la sortie de l’école, proposer la règle 3 + 1 ; 1 fruit, 1 produit céréalier, 1 laitage si besoin, + 1 petite douceur. Cuisson : Servir de l’eau, s’asseoir quelques minutes avec l’enfant, le laisser manger calmement sans écrans ni chantage. Finition : Garder biscuits et viennoiseries industriels comme secours ponctuel, sans culpabilité, mais sans les associer à une récompense.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné 5–10 min 🔍 Le secret de l’expert Associer fruit riche en fibres, céréales et laitage ralentit l’absorption des sucres et cale plus longtemps. En limitant les sucres liquides, on protège aussi dents et poids sans transformer le sucre chez l’enfant en sujet de conflit permanent. ✨ Le twist gourmand : Afficher une « carte » de goûters de la semaine ; l’enfant coche son choix du jour, et on réserve les crêpes, muffins ou liégeois maison aux moments partagés du week-end. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cumuler viennoiserie, boisson sucrée et biscuits fourrés au même goûter, tout en l’utilisant comme récompense ; on double le sucre et on ancre le réflexe « j’ai bien travaillé, j’ai droit à du sucre ».

Desserts du dimanche : un liégeois maison qui fait oublier les pots du supermarché

Quand on a posé un cadre apaisé en semaine, on peut s’offrir un vrai dessert plaisir. Un liégeois vanille–caramel au beurre salé maison change tout ; crème vanillée onctueuse, caramel tiède, chantilly froide et aérienne.

On commence par un caramel ambré à feu moyen, déglacé à la crème et au beurre demi-sel. Puis on prépare une crème vanillée au lait entier et jaunes d’œufs, enrichie d’un peu de caramel. Une fois les verrines bien froides au réfrigérateur, on les coiffe de chantilly maison, avant de napper de caramel coulant et d’ajouter quelques éclats de sablés ou de noisettes. Un dessert généreux, parfait le dimanche, pour que le quotidien reste simple… et le sucré du côté du plaisir.