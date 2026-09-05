Tout le monde noie son gratin de pommes de terre dans la crème : ce millefeuille aux champignons fait bien mieux sans

Marre du gratin de pommes de terre qui nage dans la crème et s’effondre à la découpe ? Ce millefeuille de pommes de terre aux champignons sans crème tient grâce à quelques gestes clés.

L’odeur de beurre chaud, de thym et de champignons dorés remplace ici le nuage lourd de crème. Au four, les tranches de pommes de terre se soudent, la surface croustille, l’intérieur reste moelleux ; rien ne flotte dans la sauce.

On a souvent le réflexe de noyer le gratin dans la crème, au risque d’obtenir un plat lourd, qui rend de l’eau et s’effondre à la découpe. Ici, pas une goutte : tout repose sur l’amidon et des champignons poêlés ; place aux bons gestes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de pommes de terre farineuses (Bintje, Agria ou Monalisa)

✅ 500 g de champignons de Paris et 2 échalotes émincées

✅ 2 gousses d’ail, 50 g de beurre fondu, 40 à 60 g de comté ou parmesan râpé

✅ 1 c. à soupe de persil, 1 c. à café de thym, muscade, sel, poivre

Pourquoi on supprime la crème du gratin (et pourquoi il est meilleur)

En superposant des rondelles très fines et une duxelles de champignons sèche, on remplace la baignade dans la crème par un millefeuille de pommes de terre aux champignons sans crème. Le résultat se tient, avec des parts nettes et un cœur fondant.

Les bons ingrédients pour un millefeuille de pommes de terre qui se tient sans crème

On choisit des pommes de terre farineuses, dont l’amidon colle naturellement les couches. Les champignons de Paris sont poêlés à part jusqu’à évaporation complète. Un peu de beurre, des herbes et, si on veut, du comté suffisent à parfumer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Saisir champignons et échalotes au beurre, à feu vif, jusqu’à évaporation de l’eau, puis ajouter ail, persil et hacher. Technique : Peler les pommes de terre, les trancher à la mandoline en rondelles de 2 mm et ne jamais les rincer pour conserver l’amidon. Cuisson : Chemiser un moule à cake, alterner pommes de terre serrées, filet de beurre, assaisonnement, fine couche de champignons et, si souhaité, un peu de fromage. Finition : Couvrir d’aluminium et cuire 1 h à 180 °C, retirer l’alu, laisser dorer 10 à 15 min, puis reposer sous presse 15 à 20 min avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 45 🔍 Le secret de l’expert Ne pas rincer les pommes de terre laisse l’amidon en surface ; en cuisant, il gélatinise et soude les couches. Des champignons poêlés jusqu’à être secs parfument sans détremper, et le repos sous poids stabilise le millefeuille. ✨ Le twist gourmand : Glisser un voile de comté ou de parmesan entre quelques couches, puis ajouter un filet de beurre noisette à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rincer les rondelles ou laisser tremper les pommes de terre ; on perd l’amidon et le gratin se défait en rendant du jus.

Twists gourmands : comment pousser ce millefeuille encore plus loin

Ce millefeuille supporte bien les variantes : cèpes ou pleurotes poêlés, lardons grillés, romarin ou parmesan entre deux étages. Les restes, gardés au frais, se tranchent mieux le lendemain et se réchauffent au four ou à la poêle.