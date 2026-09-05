Tout le monde noie son gratin de pommes de terre dans la crème : ce millefeuille aux champignons fait bien mieux sans
Marre du gratin de pommes de terre qui nage dans la crème et s’effondre à la découpe ? Ce millefeuille de pommes de terre aux champignons sans crème tient grâce à quelques gestes clés.
L’odeur de beurre chaud, de thym et de champignons dorés remplace ici le nuage lourd de crème. Au four, les tranches de pommes de terre se soudent, la surface croustille, l’intérieur reste moelleux ; rien ne flotte dans la sauce.
On a souvent le réflexe de noyer le gratin dans la crème, au risque d’obtenir un plat lourd, qui rend de l’eau et s’effondre à la découpe. Ici, pas une goutte : tout repose sur l’amidon et des champignons poêlés ; place aux bons gestes.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 kg de pommes de terre farineuses (Bintje, Agria ou Monalisa)
- ✅ 500 g de champignons de Paris et 2 échalotes émincées
- ✅ 2 gousses d’ail, 50 g de beurre fondu, 40 à 60 g de comté ou parmesan râpé
- ✅ 1 c. à soupe de persil, 1 c. à café de thym, muscade, sel, poivre
Pourquoi on supprime la crème du gratin (et pourquoi il est meilleur)
En superposant des rondelles très fines et une duxelles de champignons sèche, on remplace la baignade dans la crème par un millefeuille de pommes de terre aux champignons sans crème. Le résultat se tient, avec des parts nettes et un cœur fondant.
Les bons ingrédients pour un millefeuille de pommes de terre qui se tient sans crème
On choisit des pommes de terre farineuses, dont l’amidon colle naturellement les couches. Les champignons de Paris sont poêlés à part jusqu’à évaporation complète. Un peu de beurre, des herbes et, si on veut, du comté suffisent à parfumer.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Saisir champignons et échalotes au beurre, à feu vif, jusqu’à évaporation de l’eau, puis ajouter ail, persil et hacher.
- Technique : Peler les pommes de terre, les trancher à la mandoline en rondelles de 2 mm et ne jamais les rincer pour conserver l’amidon.
- Cuisson : Chemiser un moule à cake, alterner pommes de terre serrées, filet de beurre, assaisonnement, fine couche de champignons et, si souhaité, un peu de fromage.
- Finition : Couvrir d’aluminium et cuire 1 h à 180 °C, retirer l’alu, laisser dorer 10 à 15 min, puis reposer sous presse 15 à 20 min avant de servir.
Twists gourmands : comment pousser ce millefeuille encore plus loin
Ce millefeuille supporte bien les variantes : cèpes ou pleurotes poêlés, lardons grillés, romarin ou parmesan entre deux étages. Les restes, gardés au frais, se tranchent mieux le lendemain et se réchauffent au four ou à la poêle.
En bref
- 🥔 Entre gratin de pommes de terre noyé de crème et plat léger, ce millefeuille aux champignons sans crème change radicalement la tenue.
- 🍄 Tranches ultrafines, duxelles de champignons bien sèche et cuisson sous aluminium construisent un millefeuille structuré, fondant à cœur, sans une goutte de crème.
- 🔥 Repos sous presse, bonnes pommes de terre et touches gourmandes font évoluer ce gratin sans crème en plat signature à tenter chez soi.
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