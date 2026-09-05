Ne servez plus de chips à l’apéro avant d’avoir essayé cette tarte aux prunes salée-sucrée

Pendant dix ans, cette tarte aux prunes terminait tous mes dîners d’été en dessert. Le jour où je l’ai servie en bouchées feuilletées à l’apéro, plus personne ne s’est intéressé aux chips.

Les soirs de fin d’été, l’odeur des prunes qui caramélisent emplit la cuisine. Pâte feuilletée beurrée, jus qui grésille, bord doré : cette tarte revenait chaque année en dessert.

Un soir, on l’a recoupée en petites parts pour l’apéro, avec une base plus crémeuse et salée sous les fruits. Le bol de chips est resté intact, pendant que ces mini tartes fines aux prunes disparaissaient en quelques minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre rectangulaire (230 g) + 1 c. à soupe de farine pour le plan de travail

✅ 8 prunes mûres mais fermes (rouges, violettes ou jaunes, env. 450 g)

✅ 200 g de ricotta, 30 g de parmesan râpé, 1 jaune d’œuf

✅ 1 c. à soupe de miel liquide, 6 branches de thym frais, fleur de sel, poivre

Pourquoi cette tarte aux prunes fait oublier les chips à l’apéro

Servie en dessert, la tarte aux prunes se mange à la cuillère, bien sucrée, vite lourde en fin de repas. En version tarte aux prunes apéro, on obtient de petites bouchées à piocher du bout des doigts : pâte feuilletée croustillante, ricotta qui allège, parmesan et thym qui tirent les prunes vers le salé, bien plus addictif qu’un bol de chips.

La recette pas à pas de la tarte aux prunes apéritive

On part d’une tarte feuilletée prunes ricotta, mais en format bouchées. On découpe la pâte en douze rectangles, chacun garni d’une fine couche de ricotta mêlée à du parmesan et à du jaune d’œuf. On y pose des lamelles de prunes, miel et thym ; au four, la crème se raffermit, les fruits se confisent, la pâte gonfle en cadre doré, en tarte aux prunes salée-sucrée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C ; découper 12 rectangles de pâte posés sur une plaque. Technique : Mélanger ricotta, parmesan, jaune d’œuf, sel, poivre ; étaler au centre de chaque rectangle. Cuisson : Ajouter 3 à 4 lamelles de prune, un filet de miel et du thym ; cuire 20 à 25 minutes. Finition : Laisser reposer 5 minutes, puis servir les bouchées tièdes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert La ricotta mêlée au jaune d’œuf et au parmesan se raffermit en cuisant et fait barrière à l’humidité des prunes. En ne piquant que le centre, les bords gonflent et restent bien feuilletés. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, ajouter des copeaux de parmesan et un zeste de citron fin. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter les prunes trop mûres et très juteuses : elles détrempent la pâte et empêchent le feuilletage de bien gonfler.

Variantes, accords et idées pour un apéro de fin d’été complet

On peut jouer les couleurs en mélangeant prunes violettes et prunes jaunes, avec un peu de parmesan râpé ou un filet de miel à la sortie du four. Ces bouchées composent un apéritif de fin d’été aux prunes, avec olives et jambon cru, et se marient bien avec un Bellini maison (un tiers de purée de pêches blanches, deux tiers de prosecco).