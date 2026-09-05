Si vos enfants boudent les courgettes, cette façon de les cuire les fait disparaître de l’assiette en 10 minutes

Ce soir-là, les courgettes snackées au four ont détrôné les pommes de terre rôties sur la table familiale. Comment cette recette simple a fait changer d’avis même les enfants ?

Je pensais que les enfants n’y toucheraient pas… à tort : ces courgettes snackées ont vidé le plat en dix minutes

Sur la table, personne ne se rue sur la courgette. Puis le plat arrive : demi-lunes dorées, peau fripée par le four, chèvre chaud qui sent bon le lait et pignons grillés. En quelques minutes, les fourchettes s’agitent.

On pensait que les enfants n’y toucheraient pas, fidèles à leurs pommes de terre rôties. Pourtant, ces courgettes snackées au four ont tout changé : fondant de la chair, croquant des graines, petit filet de miel. Et soudain, le plat se vide.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 grosse courgette ferme (environ 350 g) ou 2 petites (15–20 cm)

✅ 90 g de fromage de chèvre doux + 25 g de pignons de pin

✅ 1 c. à soupe d’huile d’olive + 2 c. à café de miel liquide

✅ Sel fin, poivre, herbes fraîches, pain de campagne grillé pour le service

Pourquoi cette recette fait enfin aimer les courgettes aux enfants

Le secret tient dans un trio simple : courgettes snackées au four, chèvre bien crémeux, filet de miel. La chair rôtie reste fondante mais se tient, les pignons craquent, le sucré-salé rappelle les pommes de terre rôties ; on oublie presque qu’on mange des légumes. On tient enfin la recette courgettes enfants que tout le monde réclame.

Pas-à-pas : des demi-courgettes rôties prêtes en moins d’une heure

On choisit des courgettes fermes, plutôt petites, qu’on incise en croisillons avant de les huiler ; elles rôtissent alors vite à 180 °C, dorent sous le gril, pendant que les pignons grillent à sec et que le chèvre attend son tour.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, laver, sécher puis couper la courgette en deux. Technique : Inciser la chair en croisillons, arroser d’huile, saler, poivrer et poser côté coupé vers le haut. Cuisson : Rôtir 30 minutes, puis passer 5 minutes sous le gril jusqu’à légère caramélisation. Finition : Émietter le chèvre, remettre 3 minutes sous le gril, ajouter pignons et miel à cru.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 45–50 min 🔍 Le secret de l’expert En incisant la courgette, on ouvre la chair : l’eau s’échappe, les sucs se concentrent, la surface dore plus vite. Le gril finit le travail : de vraies courgettes rôties au chèvre, parfumées mais encore moelleuses. ✨ Le twist gourmand : Tester une version “pizza” : peu de sauce tomate, mozzarella ou comté râpé, puis le miel à cru façon courgettes au miel, parfaites en parts de courgettes apéro dînatoire. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier la cuisson courte : une courgette trop grosse ou rôtie jusqu’à la purée devient flasque, détrempe le fromage et décourage les petites mains d’y revenir.

Les gestes interdits avec les courgettes snackées

On évite les courgettes géantes, gorgées d’eau et pleines de graines, qui finissent flasques. Surtout, on retire le plat dès que la chair est tendre ; si on insiste, tout se transforme en purée, le fromage rend de l’eau et les enfants décrochent.