Si vos soirées en cuisine vous épuisent : ces 5 repas répétés ont fait disparaître ma charge mentale familiale

Entre lessives, devoirs et sacs d’école, l’énergie pour chercher des idées de repas du soir pour la semaine s’évapore vite. Voici la routine en 5 dîners qui a allégé nos soirées sans déclencher de grimaces à table.

Dans la cuisine, le four chauffe, ça sent déjà la moutarde chaude et les carottes qui caramélisent. Les sacs d’école traînent encore au sol, la machine tourne, on jette un œil aux devoirs. Pourtant, la question revient toujours au mauvais moment : « On mange quoi ce soir ? »

Depuis septembre, on a décidé d’arrêter d’improviser. On a posé cinq dîners fixes, toujours les mêmes formats, toujours simples, que l’on répète semaine après semaine. Pas de menus à écrire, pas de disputes à table, juste des assiettes bien chaudes… et une charge mentale en moins.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Panier de légumes : pommes de terre, carottes, poireaux, poivron, oignons + 1 kg de légumes pour soupe surgelés

✅ Protéines du quotidien : poulet (1,2 kg), jambon blanc (400 g), 1 petite boîte de thon, 4 œufs

✅ Base féculents : pâtes courtes (500 g), riz (350 g), 8 grandes tranches de pain de mie

✅ Crèmerie & fromages : crème (50 cl), lait (45 cl), fromages râpés (270 g), chèvre (120 g), pâte brisée, beurre, farine

Ces 5 dîners du soir qui ont changé nos rentrées

Le principe est enfantin : cinq soirs, cinq formats toujours présents. Lundi, une grande plaque de poulet moutarde avec pommes de terre et carottes rôties. Mardi, un gratin de pâtes aux poireaux, jambon et fromage. Mercredi, un chili doux haricots rouges‑maïs servi avec du riz. Jeudi, une quiche légumes rôtis‑thon‑chèvre. Vendredi, des croques dorés et une soupe de légumes.

Comment on enchaîne ces repas sans réfléchir

On ne prépare pas cinq recettes différentes, on applique la même logique chaque semaine. Le lundi, le four tourne fort et rôtit le poulet et une montagne de légumes à 200 °C. Ensuite, on recycle : une partie des légumes partira dans la quiche, un peu de jambon et de fromage seront gardés pour les croques, le riz cuit en rab servira aux lunchs.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : On coupe les légumes, on lance la plaque poulet + légumes à 200 °C pour 45 minutes. Technique : On cuit les pâtes 2 minutes de moins, on fait fondre poireaux et ail dans une poêle. Cuisson : On laisse mijoter le chili 20 minutes, pendant que le riz cuit à côté. Finition : On monte les croques à la béchamel, on fait cuire puis mixer la soupe de légumes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif en cuisine 15–20 min 🔍 Le secret de l’expert On s’appuie sur les mêmes 5 formats rassurants : plaque rôtie, gratin, chili, quiche et croques. Ils pardonnent les approximations, utilisent peu d’ustensiles et laissent le four travailler pendant qu’on fait le reste. ✨ Le twist gourmand : On ajoute un élément frais minute – herbes, zeste de citron, yaourt ou crème – pour réveiller chaque assiette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de tout bouleverser chaque semaine : si on change plats, ingrédients et horaires, la charge revient.

Conserver, varier, sans se compliquer

Chili, soupe, gratin et légumes rôtis se gardent 3 jours au réfrigérateur. On congèle les restes à plat.