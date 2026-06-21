Ne faites plus de quiche classique : cette version sans pâte aux légumes d’été, il n’en reste jamais une part à table
En plein été, cette quiche sans pâte aux légumes d’été remplace la version lourde et détrempée sur toutes les tables. Une poignée de gestes simples suffit à la rendre légère, colorée… et impossible à laisser refroidir.
« Il n’en reste jamais une part » : la quiche sans pâte aux légumes d’été quand il fait chaud
Quand l’air vibre au-dessus de la terrasse et que le four tourne déjà pour le gratin des enfants, on n’a plus envie d’une quiche lourde qui assomme. On veut cette odeur dorée, le fromage qui gratine, mais sans la pâte qui pèse. Dans le moule, les courgettes se mêlent à la tomate et au poivron ; ça chante l’été, ça sent l’herbe coupée et l’huile d’olive chaude.
Cette quiche sans pâte aux légumes d’été a ce petit truc qui fait taire la table au premier croc. Légère, bien tenue, aussi bonne froide que tiède, elle se rapproche d’un flan provençal sans pâte, tout en gardant le réconfort d’une vraie quiche maison. Une recette légère quand il fait chaud, que l’on prépare une fois… et que tout le monde réclame ensuite.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 courgettes moyennes, 2 tomates, 1 poivron rouge, 1 oignon, 1 gousse d’ail
- ✅ 6 œufs, 200 ml de lait, 100 ml de crème, 1 c. à s. de fécule
- ✅ 120 g de fromage râpé (emmental ou comté), 30 g de parmesan
- ✅ 2 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à c. d’herbes de Provence, sel, poivre, piment
Pourquoi cette quiche sans pâte aux légumes d’été remplace la quiche classique
Sans pâte feuilletée, on gagne en légèreté et en saveur ; le fromage et les œufs enrobent les légumes d’été, qui restent visibles et colorés, comme dans un flan de légumes d’été généreux.
La technique inratable pour une quiche sans pâte qui ne rend pas d’eau
Le geste clé reste le dégorgeage des courgettes et tomates, suivi d’une poêlée rapide ; l’appareil œufs‑lait‑crème avec un peu de fécule donne une quiche sans pâte qui se tient, fondante mais nette.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 190 °C, huiler un moule de 24 cm.
- Technique : Couper les légumes, saler courgettes et tomates, laisser dégorger 1 h puis essuyer.
- Cuisson : Faire revenir oignon, poivron puis courgettes avec ail et herbes, 10 minutes à feu moyen.
- Finition : Battre œufs, lait, crème, fromage et fécule, verser sur les légumes, cuire 30–35 minutes, laisser reposer 10 minutes.
Servir et conserver la quiche sans pâte d’été
On la sert tiède avec une salade, ou froide le lendemain ; la quiche sans pâte courgettes tomates poivrons se garde quelques jours au frais, emballée.
En bref
- 🍅 En été, la quiche sans pâte aux légumes d’été devient l’alternative légère à la quiche classique, idéale pour les repas familiaux et buffets frais.
- 🥒 La recette repose sur une préparation des légumes et un appareil œufs-lait-crème ajusté, pour obtenir un flan de légumes d’été qui se tient.
- 🧀 Quelques astuces de cuisson, de repos et de garniture transforment cette base en quiche sans pâte courgettes tomates poivrons parfaite aussi en lunchbox.
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