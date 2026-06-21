Ne faites plus de quiche classique : cette version sans pâte aux légumes d’été, il n’en reste jamais une part à table

En plein été, cette quiche sans pâte aux légumes d’été remplace la version lourde et détrempée sur toutes les tables. Une poignée de gestes simples suffit à la rendre légère, colorée… et impossible à laisser refroidir.

« Il n’en reste jamais une part » : la quiche sans pâte aux légumes d’été quand il fait chaud

Quand l’air vibre au-dessus de la terrasse et que le four tourne déjà pour le gratin des enfants, on n’a plus envie d’une quiche lourde qui assomme. On veut cette odeur dorée, le fromage qui gratine, mais sans la pâte qui pèse. Dans le moule, les courgettes se mêlent à la tomate et au poivron ; ça chante l’été, ça sent l’herbe coupée et l’huile d’olive chaude.

Cette quiche sans pâte aux légumes d’été a ce petit truc qui fait taire la table au premier croc. Légère, bien tenue, aussi bonne froide que tiède, elle se rapproche d’un flan provençal sans pâte, tout en gardant le réconfort d’une vraie quiche maison. Une recette légère quand il fait chaud, que l’on prépare une fois… et que tout le monde réclame ensuite.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes, 2 tomates, 1 poivron rouge, 1 oignon, 1 gousse d’ail

✅ 6 œufs, 200 ml de lait, 100 ml de crème, 1 c. à s. de fécule

✅ 120 g de fromage râpé (emmental ou comté), 30 g de parmesan

✅ 2 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à c. d’herbes de Provence, sel, poivre, piment

Pourquoi cette quiche sans pâte aux légumes d’été remplace la quiche classique

Sans pâte feuilletée, on gagne en légèreté et en saveur ; le fromage et les œufs enrobent les légumes d’été, qui restent visibles et colorés, comme dans un flan de légumes d’été généreux.

La technique inratable pour une quiche sans pâte qui ne rend pas d’eau

Le geste clé reste le dégorgeage des courgettes et tomates, suivi d’une poêlée rapide ; l’appareil œufs‑lait‑crème avec un peu de fécule donne une quiche sans pâte qui se tient, fondante mais nette.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C, huiler un moule de 24 cm. Technique : Couper les légumes, saler courgettes et tomates, laisser dégorger 1 h puis essuyer. Cuisson : Faire revenir oignon, poivron puis courgettes avec ail et herbes, 10 minutes à feu moyen. Finition : Battre œufs, lait, crème, fromage et fécule, verser sur les légumes, cuire 30–35 minutes, laisser reposer 10 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total Environ 1 h 45 (repos compris) 🔍 Le secret de l’expert En faisant rendre leur eau aux légumes avant cuisson, on permet aux protéines des œufs de coaguler sans être diluées ; la texture reste fondante, ferme, comme un flan soyeux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques dés de feta et des olives noires au milieu des légumes transforme la quiche en petite tartine méditerranéenne à servir à l’apéritif. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser l’appareil sur des légumes crus ou encore fumants ; la vapeur piégée fera gonfler, fissurer puis retomber la quiche, avec une texture aqueuse et triste.

Servir et conserver la quiche sans pâte d’été

On la sert tiède avec une salade, ou froide le lendemain ; la quiche sans pâte courgettes tomates poivrons se garde quelques jours au frais, emballée.