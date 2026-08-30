Ma voisine ne sert plus les prunes en dessert : cette recette à la ricotta fait un malheur à l'apéro

À force de voir sa corbeille de prunes finir au dessert, une voisine a mis au point des tartes fines prunes-ricotta servies à l’apéro. En quelques gestes, ce duo croquant et crémeux a remplacé biscuits et cacahuètes sur la table.

Ma voisine ne sert plus une seule prune en dessert : elle les passe au four sur de la ricotta et les sert à l’apéro

La première fois, on a cru à une tarte sucrée sortie en avance. Odeur de pâte dorée, parfum de miel chaud et petit nuage lacté : tout évoquait le dessert. Puis la prune a croqué sous la dent, à la fois juteuse, tiède et relevée de thym. Autour de la table, plus un bruit.

Depuis, impossible d’imaginer un apéro de fin d’été chez cette voisine sans ses petites tartes de prune rôtie sur ricotta. Ni sucrées, ni vraiment salées, elles jouent la carte du contraste ; croquant, fondant, crémeux. On les pose au centre, on picore, et la corbeille de fruits reste presque pleine.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 rouleau de pâte feuilletée pur beurre (environ 230 g)

✅ 250 g de ricotta bien égouttée + 1 jaune d’œuf

✅ 8 prunes fraîches (environ 500 g) + 1 c. à soupe de miel et 1 c. à soupe d’huile d’olive

✅ Thym frais, 1 c. à café de zeste de citron, fleur de sel, poivre noir

Pourquoi ces tartes fines prunes-ricotta font oublier le dessert

La force de ces tartes fines aux prunes et à la ricotta pour l’apéro, c’est leur équilibre. La pâte feuilletée croustille comme un biscuit, la ricotta apporte une fraîcheur laiteuse, la prune garde juste ce qu’il faut d’acidité. Un filet de miel, un peu de thym, et on change totalement de registre.

On n’est plus dans le dessert, mais dans une bouchée sucré-salé qui supporte très bien un verre frais, quelques olives ou des amandes grillées. Les prunes rouges, violettes ou Reine-Claude se prêtent particulièrement bien au jeu ; fermes, parfumées, elles tiennent à la cuisson sans détremper la pâte.

Tartes fines prunes-ricotta : la méthode inratable étape par étape

La base, c’est un feuilletage bien froid, finement piqué, qui gonfle tout autour de la garniture. On étale au centre une couche de ricotta assaisonnée, qui joue le rôle de coussin protecteur. Les prunes, taillées en quartiers serrés, rôtissent à 200 °C et se laquent ensuite de miel.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Découper 6 disques dans la pâte, les poser sur plaque, puis piquer le centre. Technique : Mélanger ricotta, jaune d’œuf, zeste de citron, sel et poivre. Étaler cette crème au centre des disques, en laissant un bord. Cuisson : Couper les prunes en quartiers, retirer les noyaux, les disposer en rosace sur la ricotta. Parsemer de thym, arroser d’huile d’olive. Finition : Cuire 18 à 22 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée. À la sortie du four, napper chaque tarte d’un filet de miel.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min 🔍 Le secret de l’expert Four bien chaud et ricotta liée au jaune créent une barrière : la pâte gonfle, les prunes concentrent leur jus sans couler. ✨ Le twist gourmand : Ajouter noix ou pistaches grillées, coppa ou chèvre frais simplement après cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Garnir trop généreusement avec des prunes très mûres ou cuire à moins de 190 °C.

Variantes gourmandes et accords pour l’apéro

On les enrichit de quelques noix ou pistaches, ou d’une fine tranche de coppa. Servies tièdes avec olives et amandes grillées, elles composent un apéro complet.